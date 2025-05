Nuevos datos sobre el romance secreto de Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi: José María Almoguera aporta el detalle definitivo

Cada vez más cómodo en su faceta de colaborador televisivo, José María Almoguera ha sido el último miembro de la familia Campos en reaccionar al supuesto idilio entre Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi que ambos han destapado tras el regreso de la presentadora a 'Supervivientes', dejando entrever que habrían protagonizado una breve pero apasionada historia de amor en el pasado.

"Es más un vacile que otra cosa" ha expresado rotundo en 'TardeAR' después de que Lara Dibildos confesase que ni su ex -y padre de su hijo Álvaro, con el que mantuvo una relación entre 2005 y 2007- ni su gran amiga le habían contado nada, reconociendo que de ser cierto apostaría a que fue después de que el jinete y ella rompieran.

"Está dando mucho juego"

"Mi tía está dando mucho juego, lo está haciendo muy bien en 'Supervivientes' y bueno, que se divierta" ha comentado José María ante los micrófonos de Europa Press, revelando que él nunca había escuchado nada sobre Terelu y Escassi: "Yo creo que es más cachondeo y el rollo de tal, y sembrar ahí un poco la incertidumbre. Mi tía siempre ha levantado pasiones. No es porque no puedan encontrarse atractivos el uno al otro, yo creo que porque no ha surgido y es más el cachondeo realmente que otra cosa. Pero vamos, que hablo desde el desconocimiento aunque en realidad no tengo ni idea, eh. Yo de verdad no tengo ni idea" ha reconocido.

"Y quiero seguir sin saberlo, o sea, eres mi tía. Ya está, hasta ahí. Yo no lo creo, no lo creo, soy muy inocente a lo mejor, pero aunque no tengo ni idea no lo creo. Que viva el amor, mientras no haga daño a nadie, todo está bien. Sí, definitivamente" ha zanjado con una sonrisa, dejando claro que en el caso de que el romance fuese real a él le parecería bien.

Hablando de amor, José María se ha sincerado sobre el gran momento que está viviendo al lado de María 'La Jerezana', con la que confiesa que "soy la persona más feliz del mundo a su lado". "No lo hago para callar bocas, yo he encontrado una persona que para mí es perfecta y con eso estoy. O sea, que muy bien" ha concluido, dejando claro que aunque está muy enamorado por el momento no piensa en boda.