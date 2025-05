El panel más fácil de la historia de la ruleta de la suerte (y queda sin resolver)

La ruleta de la suerte siempre deja momentos divertidos, gracias en parte a la complicidad entre el presentador, Jorge Fernández, Laura Moure, azafata y Joaquín Padilla, cantante del programa.

Sin embargo, los concursantes son los verdaderos protagonistas y esta vez la anécdota venía por un panel a priori fácil de resolver pero que dejaba a cuadros incluso a ususarios de X. "No la veía. No me jodas", decía un usuario de Twitter en referencia a un panel cuya respuesta pista era "Una visión relajante" y la respuesta correcta "La hierba moviéndose con el viento en un prado".

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Fernández ha sabido cómo conquistar al público a través de su simpatía, naturalidad y una complicidad innegable con los concursantes y espectadores que muchos intentan imitar para reproducir su evidente éxito.

En cuanto a su vida personal, hace poco han surgido en redes sociales especulaciones sobre una posible relación entre Jorge Fernández y Laura Moure. Los rumores han empezado a circular después de que ambos compartieran momentos de gran complicidad en pantalla y en redes sociales. Sin embargo, Fernández ha salido al paso para aclarar que su relación con Moure es estrictamente profesional y basada en una profunda amistad, fruto de años trabajando juntos. "Nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho, pero más allá de eso, no hay nada", aclaró el presentador, zanjando las especulaciones.

En un podcast, el presentador ha tratado el tema de gestionar la soledad, y lo necesario que es sentir es emomento. “Hoy día es muy difícil tener momentos de silencio y soledad”, explica. "Yo en mi casa sí que intento quedarme mirando sin tener un móvil o una tablet. Hay momento en los que no quiero hablar con nadie. De hecho, muchas veces vivo solo. Creo que son los momento que tiene una persona para conocerse , para tener un diálogo con ella misma y para crecer personalmente".