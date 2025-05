Rels B se casa en Mallorca en una alucinante boda: "Estabas diosa"

El rapero mallorquín, Daniel Heredia Vidal, conocido mundialmente como Rels B, y la influencer y empresaria colombiana Nicole Betancur han decidido dar un paso más en su relación y unir sus vidas este fin de semana en la finca de Son Marroig, un rincón mágico de la Serra de Tramuntana con vistas al mar Mediterráneo.

Esta histórica finca, que fue residencia del archiduque Luis Salvador de Austria a finales del siglo XIX, es una de las propiedades mejor situadas de la isla y destaca por su emblemático templete de mármol de Carrara, el mismo material con el que se construyó la mítica escalinata del Palacio Grimaldi de Mónaco. Fue precisamente bajo este imponente templete donde la pareja se dio el "sí, quiero", acompañados por la delicada música de piano que ponía la banda sonora perfecta a un momento tan especial, tal y como ha informado 'Diario de Mallorca'.

Cinco meses después de anunciar su compromiso y en plena gira mundial, celebraron un enlace donde el blanco fue el protagonista, desde sus elegantes atuendos hasta la decoración del templete, que realzó aún más la magia del día.

Nicole deslumbró con un vestido palabra de honor con una larga cola y recogió su melena en un moño clásico para la ceremonia. Para la fiesta posterior, apostó por un vestido corto de encaje blanco que resaltaba su estilo fresco y sofisticado.

Curiosamente, la influencer no solo ha conquistado a Rels B, sino que en su pasado sentimental fue el primer gran amor del reguetonero Feid, actualmente pareja de Karol G, formando una de las parejas más comentadas del género urbano.

El recién estrenado matrimonio no dudó en compartir en sus redes sociales la felicidad del momento. Nicole escribió: "No puedo explicar lo que siento, qué sueño* fue mágico, me casé con el hombre que soñaba. Tenernos es el mejor regalo que nos dio la vida, mi compañero. Te amo, Daniel". Por su parte, Rels B le dedicó un mensaje lleno de emoción: "El día más bonito de mi vida!!!!! Con toda la familia junta y contigo, qué recuerdo más bonito para siempre. TE AMO DEMASIADO MI AMORRRRRRRRR estabas DIOSAAAAA MÁXIMA".

Con esta boda, Nicole y Daniel comienzan una nueva etapa cargada de ilusión, amor y muchos proyectos, bajo el cielo único de Mallorca.

Quién es Rels B

Rels B, cuyo nombre real es Daniel Heredia Vidal, nació el 18 de octubre de 1993 en Palma de Mallorca. Desde joven enfrentó dificultades familiares que lo llevaron a dejar la escuela a los 15 años y trabajar como camarero y albañil. Su pasión por la música lo llevó a comenzar como productor bajo el nombre de Rels Beats, evolucionando luego a Rels B.

En 2014 debutó con el EP Change or Die, seguido por Player Hater en 2015. Su primer álbum, Boys Don’t Cry (2016), lo posicionó como una figura destacada en la música urbana española. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes, incluyendo Flakk Daniel’s (2018), Happy Birthday Flakko (2019), La Isla (2020), Smile Bix :) (2022) y a new star (1 9 9 3) (2024).

Rels B es conocido por su estilo versátil que fusiona R&B, rap, reguetón y afrobeat, con letras introspectivas y emocionales. Ha colaborado con artistas como Aitana, Duki y Morad. En 2024, fue el artista español más escuchado en Spotify a nivel mundial.

Actualmente, se encuentra en su gira mundial A New Star World Tour, que incluye fechas en España y América Latina. Su autenticidad y conexión con el público lo han consolidado como una de las voces más influyentes de la música urbana en español.