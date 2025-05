Vicky Martín Berrocal aclara la polémica con su exmarido: "Yo vengo de donde vengo"

Menuda la que ha liado Vicky Martín Berrocal con unas declaraciones en las que decía que había sufrido durante su matrimonio con Manuel Díaz, "el Cordobés". Tanto, que ha tenido que acabar dando explicaciones: "Yo vengo de donde vengo".

Y es que el torero, que tenía una muy buena relación con su exmujer, ha quedado tocado tras escuchar estas declaraciones, que se enmarcan en el nuevo reality que acaba de estrenar la diseñadora. Ante el revuelo causado, Vicky afirmó que "yo le pido disculpas a Manuel. Él sabe que... Él sí me conoce, y sabe que eso no fue... No, es Manuel. Yo venía a decir, yo vengo de dónde vengo, del sufrimiento de una madre, ¿no? Entonces dije, 'pues he sufrido con todos, con Manuel, con todos, pero no es porque ellos me hicieran sufrir. Es que yo sufría, yo sola, yo no necesitaba que nadie me hiciera nada. Es que yo no he gestionado bien el amor".