Una actriz de La que se avecina revoluciona 'La Revuelta' con la noticia más dulce: ¡embarazada de siete meses!

¡Bombazo en el plató de La Revuelta! La noche prometía risas, buen rollo y entrevistas potentes, pero lo que nadie se imaginaba es que Cristina Castaño protagonizaría una de las noticias más entrañables de la temporada: está embarazada… ¡de siete meses!

La actriz gallega, conocida por sus papeles en series como La que se avecina o Toy Boy, irrumpió en el plató luciendo un ajustado mono fucsia que no dejaba lugar a dudas. Sin embargo, David Broncano, siempre precavido, no se atrevió a decir nada… hasta que fue ella misma quien soltó la bomba con su característico humor.

“Me extraña que no me digas nada…”

Cristina, divertida y natural, se puso de perfil y bromeó: “Me extraña que no me digas nada. Yo te lo agradezco, pero vaya…”. El público, al ver claramente su barriguita, estalló en vítores. Broncano, algo cortado, respondió entre carcajadas: “¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto!”. A lo que ella añadió con ironía: “No es tuyo, ¿eh?”.

El presentador se justificó por no haber hecho ningún comentario: “En caso de posible embarazo nunca digo nada por si acaso… alguna vez hay drama y yo no quiero líos”, explicó, dejando claro su habitual prudencia con estos temas delicados.

Cristina Castaño: “Es muy bonito, sobre todo cuando lo llevas buscando”

Ya en tono más íntimo, Cristina confirmó que está embarazada de siete meses y que está disfrutando al máximo esta etapa. “Es muy bonito, sobre todo cuando lo llevas buscando...”, confesó, dejando entrever que este bebé ha sido muy deseado. Además, reveló que no sabe el sexo del bebé porque prefiere esperar para descubrirlo al momento del nacimiento.

La actriz no dio más detalles sobre su pareja o el nombre del futuro bebé, pero sí dejó claro que está feliz, ilusionada y viviendo un momento muy especial en su vida. Entre bromas, Broncano añadió que si el parto se adelanta, “nunca hemos tenido un invitado neonato en el programa”.

Una exclusiva inesperada… ¡y muy celebrada!

Las redes sociales no tardaron en estallar tras el anuncio. Mensajes de cariño, felicitaciones y aplausos llenaron el timeline de Cristina Castaño, que ha sabido dar la noticia a su manera: con humor, autenticidad y una sonrisa de oreja a oreja.