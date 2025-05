Una exparticipante de Supervivientes se sincera sobre sus problemas para quedarse embarazada: "Sin hijos también seré feliz"

Los problemas de fertilidad son comunes en muchas personas, por eso una exparticipante de Supervivientes ha querido sincerarse sobre este tema y compartir su caso con sus seguidores: "Sin hijos también seré feliz".

Estamos hablando de Marta Peñate, quien se ha abierto a los comentarios de sus seguidores, en concreto de una que le pregunta qué le diría a una mujer que está sufriendo el camino de la infertilidad.

"He pasado por tanta mierda, he estado noches en las que me ha costado hasta dormir pensando ¿conseguiré ser madre? He vivido tantas inseguridades y tantos miedos... y me he metido en foros de infertilidad horar y horas. Y en el fondo te relajas cuando ves casos de mujeres que lo han conseguido, pero te relajas un día, luego vienen de nuevo los miedos. En el fondo no va a valer lo que yo diga porque la inseguridad seguirá ahí, simplemente puedo decir que lo que a mí me hacía seguir mi vida algo tranquila era pensar 'sin hijos también seré feliz'".

Publicación de Marta Peñate. / Instagram de Marta Peñate @martapenateamador

En el caso de Marta Peñate, ha conseguido quedarse embarazada.

