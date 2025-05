Guerra abierta entre Frank Blanco y Broncano por la polémica espantada de Melody tras Eurovisión: "Si te ha dejado tirado..."

La comentada derrota de Melody en Eurovisión sigue trayendo cola. Además de la polémica vistoria de Austria y el más que sospechoso tercer puesto de Israel, hay algo de lo que no s eha dejado de hablar en lo súltimos días: la sonada espantada de la representante española. Ni atención a medios, ni encuentro con los fans en Madrid. En su lugar, un vuelo con destino a su casa de Sevilla y un necesario descanso en familia.

Sin embargo, la anunciada ruedad deprensa donde la cantante se cree que dará explicaciones de lo ocurrido en Basilea aún no se ha producido. Ni esa ni la entrevista que la cantante había agendado con La Revuelta a su regreso del certamen musical.

Precisamente, este plantón a Broncano parece no haber sentado nada bien al presentador, que no dudaba en mostrar en su programa su descontento, tirando también de humor. Ahora, ha sido frank Blanco, presentador de Tardear el que ha contestado al de Orcera por su pulla a Melody. "Si te ha dejado tirado, te ha dejado tirado y si ha cancelado la agenda y se sabe desde hace día y medio… Es que no es lo mismo", concluyó el televisivo.

Trayectoria

Nació en Barcelona, creció en Mollet del Vallés (Barcelona). Es el pequeño de tres hermanos. Sus padres nacieron en Almadén (Ciudad Real).

Sus inicios como locutor de radio fueron en Radio Mollet en 1988 a la edad de 13 años. Después, en 1997 se incorporó a Cadena Top en Barcelona y condujo el magacín Segundos fuera.[2] Tras dejar Cadena Top pasó a Los 40 Principales de Gerona y a Radio España - Cataluña.[3] En 2001 se trasladó a Madrid para formar parte del equipo de locutores de Los 40.

Paralelamente, entre 2001 y 2002 colaboró en Crónicas marcianas presentado por Javier Sardà en Telecinco, haciendo de su doble. Después, entre 2006 y 2012 fue el presentador del morning show Anda ya de Los 40. Paralelamente, en 2004, hizo un cameo en un capítulo de Los Serrano. Compaginándolo con la radio, también trabajó en Canal+ presentando Del 40 al 1 y en Cuatro y Los 40 TV presentando otros magazines musicales, en 2008 presentó Caiga quien caiga en La Sexta y fue colaborador de Gran Hermano 12+1 en Telecinco con Jordi González, entre el 22 de enero y el 28 de mayo de 2012.

El 29 de junio de 2012, después de 11 años en Los 40 y 6 años en Anda ya, pasó a conducir el morning show Atrévete de Cadena Dial, dentro del Grupo Prisa.[4] Compaginándolo con la presentación de Atrévete, se puso al frente de Gran Hermano: El Debate entre febrero y junio de 2013 en Telecinco en sustitución de Jordi González.

Entre el 7 de septiembre y el 11 de octubre de 2013, dirigió y presentó el programa A vivir Madrid de la Cadena SER en Madrid, que se emitió los fines de semana de 12:00 a 14:00.