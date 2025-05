José María Almoguera da el paso definitivo en su relación con María la jerezana y comparte esta significativa foto sobre su futuro: "Te elijo una y mil veces"

El hijo de Carmen Borrego parece estar viviendo una luna de miel con María la jerezana. Desde que salió de la casa de Guadalix de la sierra, José María Almoguera y la que fuera consursante de Gran Hermano en una de sus primeras ediciones se han vuelto inseparables.

Muestra de ello son la imágenes que la pareja comparte en Instagram, donde sus seguidores pueden ver todos los planes que hacen juntos. Ahora, el colaborador ha subido a redes una significativa imagen con su novia en la que se declara sin tapujos a la andaluza. "En cada curva, en cada semáforo y en cada paisaje… contigo", comienza confesando José María en sus redes sociales, y es que tiene claro que no podría haber elegido mejor: "Porque no hay mejor compañera de viaje que tú. Gracias por agarrarte fuerte a mis locuras y recorrer la vida juntos. Te elijo una y mil veces, en moto y en todo lo demás", añade.

José María Almoguera da la cara

Una nueva polémica a la que la hermana de Terelu ha reaccionado con firmeza sin renunciar a su particular sentido del humor: "Que yo sepa en mi contrato no había ninguna cláusula, en la que no pudiera comer tigretones. Lo voy a revisar, por si acaso estaba. A mí me gusta lo que a mí me da la gana que me guste" ha respondido en 'Vamos a ver' comiéndose un tigretón.

"Qué le importa a esta señora, que no sé quién es porque sale con voz distorsionada. He estado pensando mucho y quiero que me graben con voz distorsionada hablando de todo el mundo que yo conozco y hablando de todas las cosas que han hecho. De vosotros también, el primero de Lequio, pero solo lo voy a hacer con voz distorsionada", ha asegurado, lamentándose de que en este país "cuando un hombre tiene carácter es estupendo, pero cuando lo tiene una mujer siempre tiene mal carácter".

En la misma línea se ha mostrado José María Almoguera, que no ha dudado en salir en defensa de su madre ante las críticas que ha recibido en los últimos días, dejando claro que aunque es cierto que le gustaba comer tigretones, no tenía mal carácter con sus compañeros: "El tigretón, sí. Era un poco así de que era como de superstición. Una vez le fue bien y pedía un tigretón, pero vamos, me parece una absurdez".