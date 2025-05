José María Almoguera, más enamorado que nunca: su declaración más romántica a María 'la jerezana'

Lo que empezó como una “carpeta” de reality, ha acabado convirtiéndose en una historia de amor tan auténtica como mediática. José María Almoguera y María Sánchez, más conocida como la jerezana, han vuelto a demostrar que lo suyo va completamente en serio. Esta vez ha sido el hijo de Carmen Borrego quien ha sorprendido a todos con una declaración de amor pública y sin filtros, que ha revolucionado las redes sociales.

Después de compartir momentos en la Feria de Jerez, donde María escribió un romántico “La feria brilla más cuando la bailo contigo”, Almoguera ha subido la temperatura con unas palabras que han derretido a sus seguidores: “En cada curva, en cada semáforo y en cada paisaje… contigo. Porque no hay mejor compañera de viaje que tú. Gracias por agarrarte fuerte a mis locuras y recorrer la vida juntos. Te elijo una y mil veces, en moto y en todo lo demás. Ride or die… pero que sea contigo.”

Una historia que nació en Guadalix y crece fuera de cámaras

Desde que salieron de ‘GH Dúo’, José María y María se han vuelto inseparables. Si en el concurso intentaron mantener su relación bajo llave, ahora no dudan en compartir momentos, viajes y sentimientos públicamente. Ya conocen a las respectivas familias, María tiene una estrecha relación con Carmen Borrego —a quien describe como “encantadora”— y ambos comparten tiempo con el hijo de él. Todo apunta a que su relación está más que consolidada.

De hecho, ha sido la propia María quien ha confirmado en el pódcast de Adara Molinero que está completamente enamorada “Me protege, me complementa tan bien... Vamos en la misma sintonía. Me he enamorado.”

Una confesión que sorprendió hasta a la propia Adara, quien admitió que escucharla le devolvió la esperanza en el amor.

Reacciones: “Está hasta las trancas… y se nota”

Las redes sociales no han tardado en reaccionar al romántico post de Almoguera. Comentarios como “Qué bonito os tratáis”, “Qué suerte haberos encontrado” o “Es que está hasta las trancas, qué bonito” inundan su publicación, en la que aparece la pareja montada en una moto, disfrutando de la vida y del amor.

María no tardó en responder: “Mi vida, cuánto te quiero!!!”, acompañando su mensaje con una lluvia de corazones.

María, sincera sobre José María: “Es encantador”

En su conversación con Adara, María confesaba que antes de entrar en el reality estaba completamente cerrada al amor tras su ruptura con Hugo Pierna, con quien compartió más de una década. Pero José María llegó cuando menos lo esperaba: “Estas cosas me hacen tener esperanza. Yo antes de ‘Gran Hermano’ estaba muy cerrada, pero es que el amor no se busca, simplemente llega.”

También tuvo palabras para quienes critican a su chico: “Quien critica a José es porque no lo conoce. De verdad, es encantador.”

Un romance con acento andaluz y corazón madrileño

Pese a la distancia —él vive en Madrid y ella en Jerez—, la pareja ha demostrado que cuando hay amor, la geografía no es un problema. Con viajes constantes, escapadas románticas y demostraciones públicas de cariño, José María y María se han convertido en una de las parejas más queridas del momento.