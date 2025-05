Ni con Manu ni con Rosa, el plató de Pasapalabra se viene arriba con Flor y su sensual baile

El plató de Pasapalabra se vino arriba el pasado martes y no fue ni durante el Rosco ni con Manu y Rosa como protagonistas. Fue con Flor, una veterana asistente del público. Ocurrió durante la prueba de La Pista, el duelo musical entre los concursantes del momento. Sonó la canción "Favorito", del colombiano Camilo, y esta vecina de Torrejón de Ardoz (Madrid) se puso en pie y empezó a mover las caderas.

Su baile fue de lo más sensual, enseñando piernas y todo. "Qué arte más grande", dijo el presentador, Roberto Leal, mientras el público aplaudía. Flor ocupaba este martes la silla del "Dancing Cover", un asiento especial en Pasapalabra que "obliga" a quien lo ocupa a bailar al ritmo de las canciones que van sonando. "Hoy viene Flor, desde Torrejón de Ardoz. Ahora está como tranquilita, pero ya veremos cómo cambia luego", comentó Leal. Y así quedó demostrado.

Justo esa canción, la de "Favorito" dejó completamente perdidos a Manu y a Rosa durante La Pista. Y eso que era un tema actual, de 2020. Ambos estuvieron bloqueados durante la prueba y ni escuchando el gran éxito mundial de Camilo fueron capaces de adivinarla. "No tenéis excusas, es del año 2020", advirtió Roberto Leal. "Fue la pandemia", bromeó la gallega Rosa. "No sé ni por dónde tirar", apostilló, dejando claro que no tenía ni idea de la canción ni del artista.

Un poco más centrado estuvo Manu. "Es Camino, ¿no?", preguntó. Pero tampoco el madrileño fue capaz de dar el título del tema, que finalmente resolvió Rosa con la última pista de la palabra: "Preferido". "Favorito", afirmó la gallega, llevándose los puntos.

