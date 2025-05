A Tania Llasera le da igual su peso: "Tengo un cuerpo grande y no me acompleja, estoy feliz"

Tania Llasera no sabe cuánto pesa ni le importa. Está "feliz", como ha confesado a sus seguidores, con su "cuerpo grande". La presentadora de televisión siempre ha reivindicado su derecho a no seguir los cánones de belleza establecidos, convirtiéndose así en una abanderada de la corriente del "body positive".

A través de un nuevo vídeo en las redes sociales, Llasera sale en defensa de sus curvas. La presentadora pasó de tener un aspecto normativo (alta y delgada) a, tras la maternidad, reivindicar esas curvas y su decisión de no ponerse a dieta porque era feliz con su aspecto. Y así sigue siendo.

"Muchas me preguntáis qué peso en estos momentos. No lo sé, no lo sé. No sé qué peso y me da igual, porque no es por por peso. Este cuerpo... Y levanto los brazos, porque durante muchos años me ha complejado el tema de mis hombros, pero ahora ya no tengo hombros grandes, tengo un cuerpo grande y no me acompleja y estoy feliz", asegura Llasea, que continúa con su reflexión.

"No sé qué peso, pero sí te puedo decir que estoy más conectada con mi cuerpo, que duermo mejor, que estoy menos cansada, que estoy menos hinchada. Me noto en general mejor y eso es algo que celebrar", remata la presentadora.

Han pasado ya varios años desde que Tania fue mamá y la comunicadora sigue alejada de la televisión. En la actualidad, se dedica a las redes sociales y tiene un podcast en el que habla sobre la maternidad.