Taylor Swift anuncia las primeras pistas de su vuelta al estudio con Reputation (Taylor's version)

Los seguidores de 'El cuento de la criada' y los millones de swifties de todo el mundo han recibido con sorpresa el penúltimo capítulo de la temporada final de la serie, en el que por primera vez se ha escuchado una canción del esperado álbum regrabado de Taylor Swift, aún sin estrenar oficialmente. Se trata de 'Look What You Made Me Do (Taylor's Version)', un clásico de la artista que ha encajado a la perfección con el tono de la serie.

Elisabeth Moss, protagonista y productora de la ficción, ha expresado su emoción por haber conseguido esta colaboración con la cantante estadounidense. "Llevo tantos años queriendo usar una canción de Taylor en la serie, y por fin hemos encontrado el lugar perfecto para un tema suyo, y me alegro tanto de que esperásemos porque no podría haber una canción más perfecta para un momento más perfecto", ha asegurado Moss en declaraciones a Billboard.

La actriz ha destacado además la influencia de Taylor Swift en el equipo de la serie y el entusiasmo compartido por el reparto ante la inclusión de su música: "Taylor ha sido una inspiración increíble para mí personalmente. Como swiftie, y creo que puedo hablar por Yvonne Strahovski y todo nuestro cast también, que son todos swifties, es un honor poder usar su música en los capítulos finales de nuestra serie".

La cantante ya había adelantado en una entrevista con la revista Time en 2023 que esta etapa de su carrera representaba "un momento gótico-punk de furia femenina al ser manipuladas por toda una estructura social", y algunas fuentes apuntan a que el anuncio oficial de 'Reputation (Taylor's Version)' podría producirse en los próximos American Music Awards, previstos para el 26 de mayo.