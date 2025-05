Una amiga de Makoke desvela cómo es realmente la relación con su novio: "Las chicas por un lado, los chicos por otro"

Arantxa Benito ha sido una de las fieles defensoras de Makoke en 'Supervivientes 2025' y está muy ilusionada con todo lo que está por venir después de conocer que la concursante contraerá matrimonio con su novio Gonzalo en los próximos meses.

Este jueves, la madre de Zayra Gutiérrez ha hablado con los medios de comunicación y ha confesado que "estamos preparándonos para sellar su amor y celebrarlo con ellos porque están súper enamorados y son súper felices".

Muy amiga de Makoke, también ha tenido unas palabras para la pareja de esta, a quien conoce muy bien, ya que ha asegurado que "es divino" y que "hacen una pareja súper bonita porque se aman, se llevan fenomenal"... por lo que está "deseando que vuelva para irnos de boda".

Pero... ¿tiene pensada la despedida de soltera? Arantxa ha explicado que todavía "no lo sé" aunque "me encantaría", ya que "a mí me encantan las despedidas de solteras, me parecen súper divertidas y no me gustan las despedidas solteras juntos, no, las chicas por un lado, los chicos por otro".

Por otro lado, se le ha preguntado si su hija Zayra tiene intención de ampliar la familia y ha desvelado que "de momento no" porque "a día de hoy es muy complicado sacar adelante a un niño, mira cómo están los alquileres, el precio de los colegios, lo que cuesta la alimentación, o sea, no es fácil... yo creo que son muy valientes habiendo tenido".