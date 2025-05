Anabel Pantoja se lanza al boxeo tras ser mamá y manda un mensaje claro a sus haters: “Descargo todo lo que tengo”

Anabel Pantoja está decidida a recuperar su rutina y su energía tras convertirse en madre, y lo está haciendo a base de guantes, comba y mucho sudor. La sobrina de Isabel Pantoja ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se ha apuntado a clases de boxeo, un deporte que no solo le está ayudando físicamente, sino que también le está sirviendo como vía de escape emocional en esta etapa tan intensa de su vida.

“Estoy en modo deportiva”, confesaba entusiasmada en sus redes, donde ha compartido vídeos, reflexiones y hasta preguntas íntimas sobre el posparto.

"Esto engancha", el nuevo mantra de Anabel

Anabel, que ya demostró durante la cuarentena su faceta más fitness con vídeos caseros virales, ha dado un paso más y ha empezado a entrenar duro en el gimnasio. Su objetivo: sentirse fuerte, liberarse del estrés y tonificar el abdomen, una zona que, según ha confesado, le preocupa especialmente desde que dio a luz a su hija Alma.

"Descargo todo lo que tengo y luego llego a casa, me ducho, y es como que he cumplido", contaba Anabel en un story donde además compartía una duda muy común entre mamás recientes: “¿Cómo lleváis el abdomen colgón posparto?”.

Y como buena influencer cercana y sin filtros, mostró su tripa con naturalidad y abrió un buzón de preguntas para compartir consejos con otras madres.

'Panto-boxeo': así es su rutina

La excolaboradora de Sálvame y actual rostro de La familia de la tele ha compartido en su feed un vídeo titulado “Esto engancha 🥊🧠🤍”, donde muestra parte de su rutina: calentamiento con paseo junto al mar, saltos de comba, ejercicios de fuerza y, por supuesto, combinaciones de golpes junto a su entrenador.

Con música divertida y sin perder la sonrisa, Anabel ha convertido su entrenamiento en un planazo, y ya ha prometido que no piensa rendirse: “Ojalá me enganche y me dure”, comentaba en tono positivo.

Irene Rosales le manda apoyo... y la familia Pantoja aplaude

Su reto fitness no ha pasado desapercibido. Su prima política Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, ha sido una de las primeras en animarla públicamente: “Disfruta de cada golpe 🥊”, escribió en la publicación. Una muestra más del buen rollo entre ambas, que se apoyan mutuamente desde hace años.

Además, los fans de Anabel han inundado sus redes con mensajes de cariño, aplaudiendo su esfuerzo, constancia y sinceridad.

Respuesta con humor a las críticas

Eso sí, no todo han sido aplausos. Anabel también ha tenido que hacer frente a comentarios desafortunados sobre su físico. Pero lejos de venirse abajo, la influencer ha demostrado, una vez más, su mejor arma: el humor.

A través de un vídeo en TikTok, se ha reído de los 'haters' que la critican por su cuerpo, mostrando los típicos comentarios ofensivos mientras bailaba y se comía una onza de chocolate. “Sigo viva, sigo bailando, y sigo feliz”, parece ser su nueva filosofía.

Una nueva Anabel… con más fuerza que nunca

Anabel Pantoja está en uno de los momentos más dulces de su vida: estrenando maternidad, recuperando su forma física y con ganas de comerse el mundo.