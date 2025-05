Antonio Orozco llora a la madre de su hijo ocho años después de su muerte: "Perdí el horizonte, o sea todo"

Fue en 2017 cuando Susana Prat, ex pareja de Antonio Orozco y madre de su hijo Jan, falleció a los 44 años a consecuencia de una larga lucha contra el cáncer. Ocho años después de esa gran pérdida, el cantante todavía se emociona y habla con enorme cariño de "la mejor persona y mejor amiga".

Así ha sucedido esta semana en una entrevista realizada en Los 40 Principales. Antonio Orozco ha pronunciado unas desgarradoras palabras. “Susana y yo hacía años que no estábamos juntos y sin embargo era la mejor persona y mi mejor amiga. Cuando yo la perdí, no solamente perdí a la madre de mi hijo, perdí el horizonte. O sea todo", contó el cantante.

"Éramos la pareja feliz, porque no estábamos juntos. Nos necesitábamos en los momentos que realmente eran importantes. Cuando se marchó, lo que más me costó fue acostumbrarme a que el teléfono se calló. Porque yo, en mi teléfono, solamente recibía llamadas de ella", confesó, pasando hablar de la educación de su hijo Jan, que hoy tiene 18 años.

"(Susana) Era un constante en la educación de Jan. Y ha sido superbonito en este tiempo recordarlo así. Yo no considero que se haya ido a ningún sitio, porque cuento con ella para todo. A mí me dicen: ¿Y cómo se ha educado el niño así? En realidad lo ha educado su madre, porque es yo cada vez que tengo que decirle algo siempre pienso qué le diría su madre. Por lo tanto, su madre siempre ha estado presente. Y eso ha hecho que mi hijo viva en plenitud", remató.

El pasado mes de marzo, Orozco también recordó a Susana Prat en el programa de Jesús Calleja. "En 2017 pasaron muchas cosas. Algunas fueron buenas, y ocurrió una cosa que a mí me cambió para siempre la vida, que fue la muerte de la madre de Jan", reconocía Antonio en sus primeras horas en el Himalaya. Siendo una de las personas más importantes de su vida, Antonio aseguraba que su pérdida ha sido un duro golpe para él del que todavía no se ha repuesto. "Cuando Susana murió fue lo peor de lo peor que he me ha podido pasar en la vida. Fue un palo tremendo, que yo todavía intento superar, voy poco a poco", añadía.