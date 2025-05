Una compañera de Bertín Osborne en "Tu cara me suena" habla sobre la paternidad del cantante: "Tengo buen oído y mala..."

Tras desmentir rotundamente los rumores de embarazo y lamentarse de que vivimos en una sociedad "retrógrada" en la que se espera de ella que aparque sus carrera musical para convertirse en madre tras su boda con Víctor Elías el pasado octubre, Ana Guerra ha reaparecido radiante, y presumiendo de vientre plano -por si quedaba alguna duda de que lo último en lo que piensa en estos momentos es en tener un bebé- en la première de la última película de Disney, 'Lilo y Stich' y nos ha hablado del gran momento que está viviendo a todos los niveles.

Compaginando a la perfección sus compromisos laborales con su matrimonio con el músico, la triunfita está inmersa en la promoción de su nuevo single, 'La llama', ultimando la gira de conciertos con la que recorrerá España este verano, y volcada en la grabación de 'Tu cara me suena', donde está mostrando su faceta más polifacética y se ha convertido en una de las grandes favoritas por sus imitaciones de artistas como Rosana o Alicia Keys. "A tope vamos" ha reconocido con una sonrisa, confesando que intentará sacar unos días para descansar en vacaciones con Víctor.

Otro de los candidatos a ganar el talent musical de Antena 3 es Bertín Osborne, con el que Ana asegura que se lleva fenomenal y con el que ha hecho muy buenas migas: "Es un tío muy majo. Sí, es un tío muy normal, es un tío muy majo, y es un tío que está allí para pasárselo bien, y así lo está demostrando, la verdad".

Ana Guerra, en el estreno de 'Lilo y Stich' / EUROPA PRESS

¿Se ha sincerado con sus compañeros sobre su relación con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común, al que tan solo ha visto en una ocasión, como ha revelado la paraguaya? Muy discreta, la artista ha demostrado su lealtad al presentador asegurando que "yo os hablo de mi vida, pero la de mis compañeros no". "Tengo buen oído y mala memoria" ha sentenciado, dejando claro que no va a hacer público lo que Bertín le haya podido contar sobre su paternidad.

Además, Ana se ha pronunciado sobre el polémico paso de Melody por Eurovisión, asegurando que "indudablemente se merecía un puesto mejor, tenía que estar mucho más arriba". "No hubo la oportunidad ni la suerte, y bueno, ¿qué es lo bueno? Que no le va a faltar trabajo, que tiene una gira enorme, por lo que he visto, y ya está, y que tengamos Melody para rato. El futuro va a ser un regalo enorme, le mando un beso enorme" ha afirmado mostrándole su apoyo.

Y aunque todavía quedan días para que la cantante de 'Esa diva' de la cara en rueda de prensa con RTVE -el próximo 27 de mayo- la triunfita está convencida de que va a sorprender con sus declaraciones: "Seguro, Melody es una tía que se caracteriza por no tener pelos en la lengua y decir lo que piensa, ¿no? Entonces, me parece muy lícito, muy respetable, y a ver qué nos cuenta, claro".