El entorno del que iba a ser el marido de Nuria Fergó habla sobre la extraña ruptura antes de la boda

Irene Villa ha reaparecido públicamente en la première de la nueva película de la factoría Disney, 'Lilo y Stich', tras la inesperada ruptura de su exmarido Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó. Era la triunfita la que este fin de semana confirmaba que había puesto y final a su relación con el piloto después de tres años de amor en los que habían aplazado sus planes de boda en más de una ocasión.

Mientras se especula con que la pareja tenía muchas discusiones y llevaba meses arrastrando una crisis que no han podido superar, la periodista y deportista paraolímpica se ha desmarcado de la vida sentimental del padre de sus tres hijos, del que se separó a finales de 2018 y ha realizado unas sorprendentes declaraciones con las que ha dejado claro que no tiene nada que opinar sobre este tema.

"Ellos sabrán, yo no tengo ni idea, la verdad es que me sorprende que el otro día viene una cámara a buscarme. Digo, ¿pero qué tendré yo que decir de las parejas del padre de mis hijos?" ha afirmado rotunda.

"Creo que todas las parejas que se rompen, el mensaje debería ser que la otra persona sea feliz, porque si la otra persona es feliz, tus hijos van a ser felices. Así que yo le deseo, vamos, por eso me ha alegrado siempre cuando ha tenido pareja, cuando lo han contado, pues yo he sido feliz, me preguntaba todo el mundo, ¿pero te alegra? Yo, pues claro, yo quiero que sea feliz" ha añadido, deseando lo mejor a Juan Pablo en estos delicados momentos en los que se mantiene en silencio tras su ruptura con Nuria.

Muy sincera, Irene confiesa que su relación con la triunfita "no va a cambiar en absoluto" a partir de ahora, recordando que fue la malagueña la que en su día "dijo ya que no somos amigas" y revelando que no ha hablado con ela tras poner punto y final a su noviazgo con su exmarido. "Respetamos nuestras decisiones y solo deseo que a ambos les vaya bien, juntos o separados" ha asegurado.

Con quién sí ha hablado es con Juan Pablo, aunque sobre sus hijos y no sobre la ruptura porque "de nuestra vida personal no nos comentamos. Yo no le cuento lo bien que me va con David, entonces él tampoco me cuenta, creo que nuestras vidas privadas son privadas". "Nosotros compartimos nuestros hijos, compartimos la custodia que es lo más importante" deja claro.

"No son momentos fáciles, aparte que, bueno, desearles lo mejor a todas las parejas, y a todas las parejas que se rompen, pues que pronto encuentren el equilibrio" ha zanjado, insistiendo en que quiere que tanto su exmarido como Nuria sean felices tras el fracaso de su relación.

Una situación la de Juan Pablo muy diferente a la suya, ya que enamoradísima de David Serrato nos ha contado emocionada que "el tiempo vuela y hoy cumplimos ocho meses casados. Para mí fue ayer que le conocí y me cumplí cuatro años con él. Y fue ayer que le conocí. Digo, por favor, Einstein, Pauline. Porque lo bueno pasa tan rápido y lo malo es hace eterno. No he tenido años que no han pasado. Y como dice David, de la puñetera relatividad de Einstein, de verdad. ¿Para qué no se ha inventado que el tiempo sea tan relativo? Cuando estás feliz, así. Y cuando estás mal, se sufre".