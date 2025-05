Una escritora de éxito internacional sorprende con su humor picante y deja en shock a Broncano con un regalo afrodisíaco

La literatura se encontró con el humor sin filtros en La Revuelta, y el resultado fue explosivo. Isabel Allende, una de las autoras más leídas en español, visitó por primera vez el programa presentado por David Broncano y protagonizó uno de los momentos más sorprendentes de la temporada con un regalo que dejó al conductor… ¡en shock total!

Isabel Allende: de escritora de éxito a musa del doble sentido

La autora chilena, que acudía para promocionar su nuevo libro Mi nombre es Emilia del Valle, demostró que no solo domina el arte de contar historias, sino también el del buen humor con un toque picante. Aunque confesó que no sigue el programa –"solo vi el episodio de Jane Goodall"– no se libró de las clásicas preguntas de Broncano sobre dinero y sexo. Aunque esquiva, supo dejarnos frases para el recuerdo.

Cuando Broncano le propuso mantener una relación epistolar al estilo de la que mantiene con Jane Goodall, Allende fue tajante:

“Te voy a advertir de muchas cosas de esa relación epistolar. Termina siempre en la cama”, soltó entre carcajadas del público.

El regalo afrodisíaco que dejó a Broncano temblando

Pero el plato fuerte de la noche llegaría minutos después, cuando la escritora sacó su inesperado regalo.

“Yo hablé con Silvia, tu novia”, arrancó, dejando a Broncano visiblemente nervioso. A partir de esa conversación con Silvia Alonso –que se encontraba entre el público–, Allende tuvo claro qué debía llevarle:

“Pensé que lo que tú necesitas son afrodisíacos”, dijo sin rodeos, mientras el público estallaba en vítores y risas.

Broncano, intentando defender su reputación, protestaba entre risas: “Habrá hablado con otra persona, porque yo soy muy fogoso”. Pero Allende fue implacable: “Silvia no piensa lo mismo”, sentenció. Y entonces apareció el regalo:

Un libro con recetas afrodisíacas. Aunque con una advertencia: “No las pruebes, porque el viagra funciona mejor y más rápido”.

Desde las butacas, Silvia Alonso replicaba tímidamente: “Isabel, eran cosas entre nosotras…”, mientras la complicidad entre ambas se hacía evidente. Broncano, en su línea, intentó retomar el control:

“Hoy precisamente me he portado como un galán”, dijo. A lo que Allende remató con ironía: “Si lo tienes que contar es porque sucede rara vez”.

Una visita inolvidable

La presencia de Isabel Allende en La Revuelta no solo sirvió para hablar de su nueva novela, sino para confirmar que, a sus 81 años, sigue siendo una mujer audaz, brillante y sin pelos en la lengua. Entre recetas afrodisíacas, confidencias con Silvia Alonso y dardos con puntería fina a Broncano, Allende firmó una de las entrevistas más memorables del programa.