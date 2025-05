Gloria Camila da el paso más importante con su nuevo novio y confirma lo que muchos ya sabían: "Creo que lo estoy llevando muy bien"

Después de meses jugando al despiste y resistiéndose a confirmar su historia de amor con el cantante Álvaro García tras ser fotografiados el pasado marzo besándose apasionadamente en la noche madrileña, Gloria Camila ha oficializado su nueva relación acudiendo por primera vez con el gaditano a un evento.

Y no lo han hecho solos, sino en compañía de un miembro muy especial de su familia, su hermano José María (12) -hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón-, con el que han posado de lo más sonrientes en el estreno de la película 'Lilo y Stich', dejando claro que lo suyo está más que consolidado y que, es innegable, va muy en serio.

"Estoy muy bien, todo genial, maravilloso, perfecto, todo. Feliz, feliz, todo bien, gracias" ha confesado con una gran sonrisa cuando le hemos preguntado por Álvaro, evitando dar detalles sobre su relación.

Como reconoce, está en un gran momento no solo personal sino también profesional, y el balance de su regreso a televisión como colaboradora de 'TardeAR' es inmejorable: "Estoy muy bien, estoy tranquila, creo que lo estoy llevando mejor que nunca, la verdad, y muy guay". "Influye también, a lo mejor la salud mental, la situación, bueno, que cada uno personalmente pueda vivir, influye también cuando uno se encuentra un poquito mejor, ¿no? Hombre, yo creo que tiene que estar uno bien para poder estar bien en cada situación. Yo estoy bien, y yo creo que eso también se transmite" ha explicado.

Derrochando complicidad con José María -aunque con Álvaro se ha mostrado más tímida ante las cámaras- Gloria ha presumido de que tiene un hermano "muy guay, genial, maravilloso". "Le queremos muchísimo y nos da vida, yo con él vengo encantada. Y le encanta el fútbol, le encantan los toros, y por favor, yo quiero que se vaya o a la música o al fútbol y esas cosas. Pero bueno, a ver, que haga lo que quiera, pero nada, nosotros siempre apoyándole" ha asegurado orgullosa.

Y hablando de música, la hija de Rocío Jurado no ha dejado pasar la ocasión de mostrar su apoyo incondicional a Melody tras su 'batacazo' en Eurovisión: "Me encanta Melody, hay una foto con mi madre cuando era pequeña, impresionante esa foto. Y yo sinceramente creo que no se ha valorado nada la música, Melody creo que además ha estado súper increíblemente bien, es una artistaza y tiene todo mi apoyo y creo que él de toda España. Tiene un vozarrón increíble, y creo que ha llevado mucho trabajo detrás y que no se ha valorado, así que bueno, es una pena, pero para nosotros es la reina y la diva, y vamos, es maravillosa. Y mi madre también estaría orgullosa, te apoyaría muchísimo" ha sentenciado, aplaudiendo su decisión de retirarse del foco mediático unos días para recuperar fuerzas con su familia "después de tanta presión y tanta tensión. Que esté tranquila, que se relaje, y cuando ella se sienta, pues que vuelva".