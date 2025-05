Increíble Rosco de Rosa en Pasapalabra: consigue 12 aciertos del tirón y completa la primera vuelta con 21

Menuda remontada protagonizó Rosa este miércoles en Pasapalabra. La concursante gallega desde hace 126 programas pasó de la Silla Azul a la victoria en el Rosco. Su juego fue brillante.

"Las rosadas te condenan a la Silla", lamentó Rosa en los primeros minutos del concurso. En la Silla Azul se enfrentó a Fernando, un abogado madrileño, que quiso mandar un saludo a sus hijos, "Gonzalo y Claudia". "Esto impone. Estoy un poquito nervioso, para qué nos vamos a engañar", confesó Fernando.

Rosa no le dio muchas opciones. En pocos minutos la gallega logró salir de la zona de peligro y reencontrarse con su compañero de duelos, Manu. "Esto va por rachas. Depende cómo estés mentalmente. Hay días que se me da muy bien y días que no", contestó Rosa a una pregunta formulada por Roberto Leal. Y este miércoles tuvo una buena racha.

La concursante gallega dejó boquiabiertos al público, con un penúltimo turno de doce aciertos seguidos. Y no solo eso: terminó la primera vuelta con 21 letras en verde. Finalmente, se plantó con 22 aciertos.

Esa rapidez para responder, y encima bien, pilló a Manu con el pie cambiado. En ese momento, tenía 18 aciertos. "Tienes que sacar cuatro para empatar", le advirtió Leal. Pero Manu arriesgó y falló. Una, dos y hasta tres veces. Tampoco tenía nada que perder. Y con el apellido fallido de Martínez se tuvo que ir directo a la Silla Azul.

Antes de todo eso, en la prueba musical de La Pista, Leal dio un pequeño tirón de orejas a Manu y a Rosa, aunque en tono de humor. "Llevamos cinco años aquí y esto nunca nos había pasado. Que aquí fueseis igual igual igual, que la música os pasase por encima... Pero está bien, pasamos un ratito agradable", señaló.

Ocurrió durante la canción "Ay qué gustito pa' mis orejas", de Raimundo Amador. Nada más sonar, Roberto Leal exclamó: "¡Temazo!". Pero Manu y Rosa estuvieron más que perdidos. "A mí me da igual el año ya", dijo entre risas Manu en referencia a la pista que da siempre el presentador, apuntando el año de lanzamiento del éxito. "No sé, sinceramente. Podría inventarme palabras, pero...", confesó, por su parte, Rosa. "Nada, nada", añadió Manu cuando le llegó su turno.

La pista final fue "Ay qué agradito pa' mis oídos". "Esto mismo con otras palabras es el título de la canción", afirmó Leal. Rosa falló, poniéndole la victoria en bandeja a Manu, que finalmente acertó: "Ay qué gustito pa' mis orejas".

