¿Qué hacía Laura Escanes en la alfombra roja del Festival de Cannes? "Si se lo dicen a la Lau de hace 10 años..."

"Primera vez en el Festival de Cannes. Un sueño estar aquí, a la Lau de hace 10 años le dicen que compartiría una alfombra internacional con estrellas mundiales y no se lo creería". Este es el mensaje con el que Laura Escanes ha compartido con sus 2 millones de seguidores en Instagram su emoción tras haber debutado en la alfombra roja de la muestra de cine más glamourosa del mundo este miércoles en la première de la película 'The History of sound'.

Ha sido la marca Kilian la que ha hecho posible que la creadora de contenido haya cumplido lo que confiesa que es un "sueño" y una "experiencia única", siguiendo los pasos de otras celebrities patrias como Ester Expósito, Paz Vega o Milena Smit, que han desfilado por La Croissette en los últimos días en representación del cine español.

Y lo ha hecho por todo lo alto, con un impresionante look con el que ha acaparado todas las miradas y ha brillado como nunca. El gran protagonista, un espectacular vestido de la diseñadora María Lucia Hohan confeccionado en tejido metálico plisado en color dorado que se ajusta a su silueta a la perfección y refleja la luz con cada movimiento.

Un diseño que cuenta con escote corazón y detalle cuc-out en el centro, resaltando su busto y realzando la melena Xl con sofisticadas ondas marcadas -obra de GHD- con el que Laura parecía una actriz de los años dorados de Hollywood.