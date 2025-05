Manu Tenorio se moja en la polémica de Melody y Eurovisión: "Es deleznable"

"Deleznable". Así define Manu Tenorio la polémica de Melody y Eurovisión. En una entrevista concedida para hablar sobre su último trabajo, "Hoy", el arista sale en defensa de la cantante de "Esa Diva", que quedó en Suiza en antepenúltimo lugar. "Ha sido un trabajo impecable, espectacular, que le ha echado muchísimas horas", dijo.

Tenorio no entiende "cómo los políticos tienen que tomar tajada": "Me parece deleznable". Hasta el punto de que el extriunfito confiesa haber perdido la esperenza en el festival de Eurovisión. "Que unos tíos vestidos de monstruos, como salieron hace unos años, ganen un concurso de música... Como comprenderás, automáticamente para mí es nulo", señaló.

A pesar de la mala posición conseguida por Melody en el concurso, Manu Tenorio confía en que eso no le afecte a su carrera profesional. "Es una tía muy madura para la edad que tiene, muy sensata, también está rodeada de una familia de artistas que van a saber guiarla y también tiene un hijo... Estoy seguro de que le va a ir tan bien como siempre le ha ido", opina.

Dejando a un lado Eurovisión, Manu Tenorio ha hablado de su última canción, que pertenece a un disco, "El origen", que está en proceso de lanzamiento. Ese disco "son una serie de temas icónicos, de clásicos melódicos, que han sido conocidos a través de grandes voces, como Moncho, por ejemplo", en el que "de alguna manera quería recuperar ese cantante melódico, esa figura universal". "Unas canciones con mi toque personal, con mi personalidad, con ese toque del sur y me parece que es una fusión ideal", desveló.

Por último, el artista ha hablado del punto en el que se encuentra su piso en Salúcar de Barrameda, con okupas: "Otro verano más que estoy viendo que no voy a poder porque prácticamente hemos avanzado muy, muy, muy poquito y es una pena porque, sobre todo, ya no por mí, sino por la cantidad ingente de españoles que sufren estas circunstancias".

Una situación que le ha llevado al límite, pero que, con ayuda psicológica y de su familia ha aprendido a gestionar: "Estoy ahí trabajando en ello". Eso sí, ha reconocido que "por circunstancias de la vida, he sufrido un desgaste anímico muy serio, que después han desembocado en unas circunstancias, en un comportamiento que a mí no me correspondía" y eso también "ha influido colateralmente en mi familia".

Sin embargo, con fuerza de voluntad y, sobre todo, con el apoyo de su familia está saliendo adelante: "Está la familia, que es el punto principal, están los psicólogos, están los psiquiatras y sobre todo lo más importante, está mi mujer".