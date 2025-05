Gloria Camila Ortega sufre un altercado con la policía: "No conocía la ley"

La hija de José Ortega Cano ha sufrido un altercado en el que acabó interviniendo la policía, tal y como se ha contado en Tardear: "No conocía la ley".

Y es que, tal y como aseguró un testigo, Gloria Camila entró en una cafetería y dejó a su perro atado fuera, y según el testigo, la hija de Rocío Jurado se pasó 45 minutos en el interior de la cafetería. En ese tiempo, el perro de Gloria Camila se avalanzó sobre otro perro y otra persona acabó llamando a la policía porque se estaba saltando la ley.

Gloria Camila aseguró que su perro no estuvo tanto tiempo y explicó que "viene un hombre y me dice como alterado y de malas maneras que el perro ahí no puede estar (...) Me dice que hay una nueva ley (...) que sabe quién soy yo y que le da igual quien sea, vino como de provocador".

Al final acabó llegando la policía. "Me dicen que hay una parte donde se pueden atar a los perros pero que hay una ley nueva y ya está, yo me voy con mi perro. No conocía la ley, pero eso no me exime, ahora ya no dejaré al perro y ya está", señaló.

osé Ortega Cano es uno de los toreros más destacados y prestigiosos de España. Nacido en Cartagena en 1953, desde joven mostró un profundo interés por la tauromaquia. Con una carrera que se extiende por más de tres décadas, se ha consolidado como una leyenda en este arte, protagonizando algunos de los momentos más emblemáticos de la historia taurina.

Debutó como torero a los 17 años y desde entonces ha cosechado numerosos éxitos. Ortega Cano ha actuado en los principales escenarios taurinos de España y el mundo, ganándose tanto el aplauso del público como el elogio de la crítica. Su coraje, estilo y excelencia en el ruedo lo han hecho muy popular, asociándose su nombre con calidad artística en la tauromaquia.

Más allá de sus dotes como torero, Ortega Cano es también reconocido por su carismática personalidad fuera del ruedo. Es apreciado por su humildad y su profunda pasión por la tauromaquia, además de su compromiso con el cuidado de los animales y la preservación de esta tradición cultural.

Uno de los hitos más destacados de su carrera fue en 1991 en la plaza de Las Ventas en Madrid. Esta actuación fue considerada por muchos como una de sus mejores, gracias a su valentía y arte, lo que le valió una gran ovación del público.

Otro acontecimiento significativo en su trayectoria tuvo lugar en 1997 en la Maestranza de Sevilla. Esta presentación fue especial para Ortega Cano, dado su vínculo con Sevilla, siendo esta plaza una de las más importantes del país. Su destreza y valor en esta ocasión dejaron una marca duradera en la tauromaquia.

Carrera

A lo largo de su carrera, José Ortega Cano ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el reconocimiento como Mejor Torero en varias ocasiones y el premio Nacional de Tauromaquia, destacando su habilidad y contribuciones al mundo del toreo.