La madre de Vicky Martín Berrocal confiesa uno de los recuerdos más desgarradores de su marido: "Una piel maravillosa"

El estreno de Las Berrocal, el reality de la familia de Vicky Martín Berrocal, está dejando muchos momentos, entre ellos uno en el que la madre de la diseñadora confiesta uno de los recuerdos más desgarradores de su marido.

Y fue concretamente su muerte. "Me di la vuelta y le pregunté si le pasaba algo y me dijo que no. Me doy la vuelta y lo vuelve a hacer. Me fui corriendo a buscar las gafas y cuando vuelvo me dice la chica: 'Señora, me ha dicho que le diga que la quiere mucho'”, confesaba Victoria Martín.

Importante decisión

Pero es que la familia tuvo que tomar una importante decisión, donar sus órganos, escogiendo la opción más solidaria de todas. "Cuando el padre (de Vicky y Rocío) se murió, donamos todo. Su piel incluida. A mi hija le llegó una carta de Córdoba, en la que decía que era una piel maravillosa. Fue para personas quemadas", aseguró la madre de la diseñadora.