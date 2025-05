Melody rompe su silencio y habla por fin de la polémica de Eurovisión: "Nadie volverá a hacerme llorar"

Casi una semana después del festival de Eurovisión, Melody ha roto por fin su silencio. Y la artista sevillana lo ha hecho como mejor sabe: cantando. La creadora de "Esa Diva" ha lanzado este viernes su nuevo tema, que lleva por título "El apagón". Su single ha acumulado en menos 24 horas casi 230.000 visualizaciones. Todo un éxito. Pese a quedar a la cola de Europa (en antepenúltimo lugar), su actuación sobre el escenario eurovisivo de Suiza con "Esa Diva" acumula hoy más de 3 millones de visitas en cinco días.

"El apagón" incluye mensajes que parecen ideados para contestar a la polémica de Eurovisión. Frases como "He tocado fondo y me toca salir", "No, no lo vi venir", "Me creí especialista y era una aprendiz de lo que es la vida", "Hoy, ya sé qué elegir", "En cada caída asumo la herida" o "Nadie volverá a hacerme llorar". "El apagón" es un tema con ritmo y ánimo de baile.

Melody comparecerá finalmente ante los medios de comunicación el próximo lunes después de que suspendiera algunos actos públicos que tenía programados tras su paso por Eurovisión, donde su actuación estuvo marcada por la polémica por la participación de Israel y el sistema de televoto.

Tras la final, la cantante se marchó del festival sin hacer declaraciones y luego publicó un vídeo para sus fans en el que afirmaba que viva el arte y la música, "aunque a veces prevalezcan otras cosas".

Mientras tanto, Melody ha decidido abandonar su agenda pública y marcharse a su localidad natal, Dos Hermanas. En este municipio se ha creado un grupo de WhatsApp con la única finalidad de mostrar su apoyo a su paisana tras el festival.

El último disco de la sevillana con varias canciones salió al mercado el 9 de junio de 2014, con el título de "Mucho camino por andar". Después hizo varias colaboraciones en bandas sonoras de películas como "Hércules", "Mujeres apasionadas" o "Ahora o nunca". Con diez años fue la primera artista española en lograr, con esa edad, ser número uno en más de 15 países y vender mas de un millón de copias con su gran éxito "El baile del Gorila".

Desde entonces, La transformación de Melody, ha sido tanto física como profesional. Hoy es toda una diva, como dice el tema del Eurovisión, y su estilo musical ha evolucionado, tocando todo tipo de géneros. Se caracteriza por su enorme versatilidad y la garra y la pasión que pone sobre los escenarios. Su victoria en el Benidorm Fest llegó también en un momento dulce en lo personal, tras haber sido madre por primera vez hace casi un año.

En febrero de 2024, ella y su pareja, el argentino Ignacio Batallán, daban la bienvenida a un niño, de nombre Cairo, y la cantante se declaraba "completamente enamorada" de su bebé. La pareja ha mantenido su amor lejos de los focos mediáticos, hasta el punto de que Melody, que es muy activa en las redes sociales, no comparte fotografías con su novio, que es entrenador personal.