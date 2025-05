La reacción de Lola Índigo al embarazo: "Me da pánico a muchos niveles"

Lola Índigo, una de las cantantes (y bailarinas) más famosas del panorama musical español en estos momentos, ha hablado alto y claro de la maternidad. Lo ha hecho en el podcast de Nude Project, la firma de referencia del "streetwear" entre la Generación Z y que llevan artistas tan grandes como Aitana, Bizarrap, Harry Styles e incluso Madonna. Su última campaña, la primera femenina bajo el nombre "Woman", se ha viral, gracias a la participación de Belén Esteban y Victoria Federica. Un duó a priori inimaginable.

Bruno Casanovas y Ález Benlloch, los dos fundadores de la marca, entrevistaron esta semana a Lola Índigo en su podcast y ahí la artista es donde hizo la gran confesión. "Yo tengo claro que ahora la maternidad no la quiero", dijo la cantante, cuyo nombre real es Miriam Doblas Muñoz y tiene 33 años.

Su rotundidad causó sorpresa. "¿A qué se debe? ¿Tiene que ver con tu carrera, tu momento en la carrera, o es más bien es una filosofía?", le preguntó Bruno Casanovas. "No, me da pánico a muchos niveles", respondió Lola Índigo. "Me da pánico el hecho de estar embarazada. O sea pánico, ya me entiendes, que no lo quiero. Simplemente no lo quiero en mi vida, no quiero esa pedazo de responsabilidad de por vida, porque yo busco la libertad en mi vida y yo siento que la libertad cuando tienes una criatura a tu cargo desaparece por completo", profundizó.

Lola dijo más: "Yo me refiero a la full libertad, a cogerme una mochila e irme a tomar por culo sin depender de nada ni de nadie". La cantante concluyó su reflexión cerrando la puerta a ser madre: "Mi objetivo vital es ser libre. Siempre".

Sus sinceras palabras fueron muy aplaudidas por los seguidores del podcast. "Egoísta sería obligar a alguien a tener hijos", "Tiene derecho a hacer lo que le da la gana", "Genial que lo tenga tan claro", "Estamos aquí para ser felices y dar la vida a los demás, cada uno en su forma", "Viva la libertad" fueron algunos de los comentarios que escribieron los fans en redes sociales.

Talento musical

El talento de Lola Índigo ha sido evidenciado desde sus primeras apariciones en programas televisivos de ámbito nacional como "Fama, ¡a bailar!" y "Operación Triunfo". La capacidad de fusionar géneros musicales como el pop, el trap y el dance en sus producciones, aporta un sello distintivo a su carrera. Su rigurosa formación en danza le permite ofrecer espectáculos coreográficos de alto nivel, factor que la diferencia de otros artistas contemporáneos.

Presencia en medio digitales

Otro de los factores que ha contribuido significativamente a su notoriedad es su eficaz gestión de las plataformas digitales y redes sociales. Con millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, Lola Índigo mantiene una conexión directa con su audiencia, interactuando de manera constante y compartiendo aspectos de su vida profesional y personal. Esto no solo fideliza a sus seguidores, sino que también expande su alcance a nivel intergeneracional.

Colaboraciones

Lola Índigo ha trabajado con importantes figuras del panorama musical, lo que ha amplificado su influencia y presencia en la industria. Colaboraciones con artistas como Don Patricio, Aitana y Mala Rodríguez no solo han enriquecido su repertorio, sino que también han contribuido a reafirmar su condición de artista integral y versátil. Proyectos como su álbum "Akelarre" han sido bien recibidos tanto por críticos como por fans, situándola en el epicentro de la música urbana contemporánea en español.

Influencia cultural

Más allá de su música, Lola Índigo es un icono de moda y cultura, con una marcada influencia en tendencias juveniles. Su estilo personal, que combina elementos de streetwear con alta moda, la posiciona como un referente de estilo. Esto se refleja no solo en su vestimenta, sino en sus vídeos musicales, donde proyecta una imagen empoderada y contemporánea que resuena con su audiencia.