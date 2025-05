Última hora sobre el embarazo de Marta Peñate tras lucir barriguita: "Quería aclarar esto..."

Menuda la que se ha liado con Marta Peñate tras lucir barriga en una publicación en sus redes sociales, tal ha sido el revuelo que la ganadora de Supervivientes All Stars ha tenido que dar la última hora sobre su embarazo: "Quería aclarar esto..."

Y es que, tal y como publica en un vídeo en su perfil oficial de la red social de Instagram, esta barriguita que luce no tiene nada que ver con el crecimiento de su bebé, sino que considera que puede ser por dos motivos. Por un lado, "retención de líquido por toda la medicación"; y por el otro, "será porque yo me he engordado, pero tampoco estoy comiendo mucho".

Publicación de Marta Peñate. / Instagram de Marta Peñate @martapenateamador

