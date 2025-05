La 1 consigue el cara a cara más esperado de Isa P con alguien de su pasado: "No confío en ella"

La familia de la tele está dispuesta a propiciar reencuentros históricos si eso hace que suba la audiencia. Esta semana han sentado en el plató a una de sus reporteras, Marta Riesco, junto a una de sus colaboradoras, Isa P. Ambas eran amigas, pero la tele las separó.

"Empecé a desconfiar de ella porque surgían informaciones sobre mí", confiesa Isa P. Todo se remonta al año 2019, cuando ambas eran amigas y vivían un momento dulce en lo profesional. Tenían una amistad más allá de la tele. Pero la Pantoja dejó de hablarle porque pensó que Marta había filtrado una información sobre su hermano Kiko Rivera. "No confío en ella", sentenció.

La hija de la Pantoja no quiere justificarse ante la decisión que tomó en su día de dejar de lado a Marta Riesco, pero asegura que todo se basa en la falta de confianza. Además, apunta a que le echaba cosas en cara.

"Me estoy quedando mal", aseguró Riesco. No entiende los motivos que alega su examiga para dejar de cogerle el teléfono y borrarla de su vida. "Es el tema más doloroso para mi familia y para mí", confiesa Riesco.

Audiencias

"La familia de la tele" no remonta. La gran apueta para las tardes de TVE con muchos de los personajes de Sálvame no está teniendo el éxito esperado. El programa ha cerrado este viernes 23 de mayo su tercera semana de emisión y los datos no son buenos.

Desde el inicio, las audiencias caen. La cadena ya ha tomado medidas.Dividió el programa en dos. Por un lado, está María Patiño como presentadora de una parte más centrada en el mundo del corazón y un segundo bloque aborda asuntos de sociedad y está conducido por Aitor Albizua e Inés Hernand. La tabla de salvación en las tardes de La 1 son sus dos ficciones: Valle Salvaje y La Promesa. Ambas series se emiten entre los dos tramos de La familia de la tele.

¿Ha funcionado partir el programa para poder salvarlo? Según los datos del jueves, no demasiado. Tanto el primer tramo como el segundo han marcado sendos 6,3%, lo que supone un descenso de -0,4 puntos para la primera parte y un aumento de +0,4 puntos para la segunda en comparación con el programa del día anterior. Pero el primer tramo firma mínimo.