Una asturiana, la nueva mujer más buscada de Supervivientes en Telecinco

El interés por Supervivientes traspasa en muchos casos la isla de Honduras. Los espectadores no solo quieren ver lo que ocurre en la isla, sino también todo lo que envuelve la vida de los concursantes. Sus amigos, parejas y familiares cobran especial importancia. Esta edición del reality una asturiana acapara todas las miradas. La madre de Pelayo Díaz es una de esas mujeres que hablan claro y convencen a la audiencia.

Pelayo Díaz es uno de los concursantes más polémicos de esta edición de ‘Supervivientes’ y su madre no se achanta ante nadie a la hora de defenderlo. El estilista asturiano es de los que no se corta ante las cámaras y suelta lo que piensa de sus compañeros sin ningún tipo de tapujo. Tiene a quien salir.

Pese al caracter directo de madre e hijo, ambos son personas muy familiares. Pelayo, cuya imagen se asocia mucho al lujo, siempre incide que viene de un núcleo de clase media de Oviedo.

En las múltiples entrevistas que Pelayo ha concedido a lo largo de su extensa vida profesional siempre se ha deshecho cuando ha hablado de la mujer que le dio la vida. Funcionaria en el ámbito jurídico, Elena Zapico, enseñó a su hijo menor “a ser muy fuerte”. También inculcó a su hijo el amor por la moda y guarda como un tesoro todas sus apariciones en prensa. Según palabras del propio Pelayo, su madre “es la persona con más estilo que ha conocido”.

Pelayo Díaz y su madre Elena son dos personas muy parecidas y están dando mucho juego en lo televisivo. Fue muy reseñable la intervención de Elena en "El Programa de Ana Rosa" cuando hacía referencia a la indignación de Montoya por sus memes de "La isla de las tentaciones". "Los que no vimos 'La isla de las tentaciones', se hizo famoso por eso. No te pongas a llorar por eso, que no te han llamado cornudo de España", afirmaba rotunda Elena Zapico.

Su naturalidad, su acento asturiano, su garra de madre defendiendo a su hijo ha convertido a Elena Zapico en uno de los rostros ligados a Supervivientes más queridos de esta edición.