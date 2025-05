Una famosa influencer revela las claves para salir bien en las fotos: "Necesitas una pose de confianza"

"No sales mal, solo necesitas una pose de confianza". Ese es el mensaje motivador que Susana Molina, más conocida como Susana Bicho, influencer con un millón de seguidores, ha lanzado a través de sus redes sociales. La exconcursante de La Isla de las Tentaciones ha revelado con un vídeo las claves para salir bien, casi como una modelo, en las fotos.

La primera de todas es mirar hacia un lado, en vez de hacerlo directamente a la cámara. "No sé si es cosa mía, pero me veo mucho mejor mirando al lado que mirando de frente y además es que me siento menos ridícula", cuenta a sus seguidores.

La segunda clave es la que más usa Susana Bicho para eventos "en los que tengo que mostrar todo el look". Consiste en ponerse de lado y de cuclillas. Otra versión de esta misma postura es adelantar una de las piernas para mostrar los zapatos y darle más dinamismo a la foto.

El tercer consejo es su "favorito": ponerse medio de espaldas y mirando al objetivo. "También te puedes mover para darle un poco de movimiento", y así, lucirás más tu melena.

¿Y qué hacemos con los brazos? "La mayoría de veces no sé qué hacer con ellos", confiesa la influencer, "así que la postura de tocarme el pelo es muy útil para mí". "Me da seguridad", apostilla.

Susana Bicho saltó a la fama a raíz de su participación en Gran Hermano, donde conoció a su novio, Gonzalo Montoya. Con él, años más tarde acudió a "La isla de las tentaciones". La cosa no acabó bien y se dio cuenta de que no era feliz en esa relación. Se fue sola. Llegó entonces el momento álgido en la vida de Bicho.

Es empresaria y tiene un nuevo novio con el que se va a casar este verano. Además, su figura está muy ligada a Anabel Pantoja, con la que tuvo un negocio que terminó por cerrar, pero la amistad entre ambas está intacta. Susana Bicho también es muy amiga de grandes rostros de Instagram: es el caso de Dulceida y su pareja Alba Paul, así como Nagore Robles. Las tres, de hecho, fueron a su despedida de soltera.