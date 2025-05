El hijo de Bárbara Rey la lía en De Viernes tras denunciar la manipulación de Gran Hermano: "No han puesto los golpes"

La polémica se instaló en la última edición de Gran Hermano, con la mujer de Angel Cristo denunciando unas agresiones que el programa consideró que no habían sido. Y ahora, meses después, el hijo de Bárbara Rey la lió en "De Viernes" tras denunciar la manipulación del programa: "No han puesto los golpes".

"Tú dices caricias, pero no han puesto los golpes. Quiero saber por qué esto no se ha puesto esto", dijo muy alterado Ángel Cristo al que, según él, había agredido a su mujer en Gran Hermano. La tensión fue tal que Santi Acosta tuvo que levantarse de su sitio para poner orden.

Lejos de calmarse, Ángel Cristo aseguró "no voy a pasar por esto, Santi. No lo voy a permitir. Esto no se vio y ya no lo voy a tolerar. Aquí no se han puesto todas las imágenes", criticando la supuesta manipulación del reality.

"No vamos a cuestionar el trabajo de muchas personas que trabajan en este programa y, sobre todo, no se va a tolerar una agresión. En todo caso, esto tampoco es una agresión y, si la organización del programa hubiese visto cualquier ápice de agresión, hubiesen tomado medidas", sentenció Beatriz Archidona tratando de apaciguar.

