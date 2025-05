¿Qué está pasando con "La Familia de la Tele" en Televisión Española? María Patiño y Belén Esteban, en el ojo del huracán

"La familia de la tele" no remonta. La gran apueta para las tardes de TVE con muchos de los personajes de Sálvame no está teniendo el éxito esperado. El programa ha cerrado este viernes 23 de mayo su tercera semana de emisión y los datos no son buenos.

El formato de La Osa Producciones arrancaba su andadura el pasado 5 de mayo. Lo hizo con un progama que llamaron "El gran desfile" y en el que iban aparenciendo todos los personajes que iban a formar parte de esta nueva familia de la televisión. En realidad, se trata de caras muy conocidas porque en el programa participan María Patiño, Belén Esteban, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Isa P, Rocío Carrasco... Este desfile de rostros conocidos no convenció a la audiencia y quedó por detrás de Telecinco y Antena 3.

Con el paso de los días, las audiencias siguieron cayendo. Y se tomaron medidas: se dividió el programa en dos. Por un lado, está María Patiño como presentadora de una parte más centrada en el mundo del corazón y un segundo bloque aborda asuntos de sociedad y está conducido por Aitor Albizua e Inés Hernand. La tabla de salvación en las tardes de La 1 son sus dos ficciones: Valle Salvaje y La Promesa. Ambas series se emiten entre los dos tramos de La familia de la tele.

¿Ha funcionado partir el programa para poder salvarlo? Según los datos del jueves, no demasiado. Tanto el primer tramo como el segundo han marcado sendos 6,3%, lo que supone un descenso de -0,4 puntos para la primera parte y un aumento de +0,4 puntos para la segunda en comparación con el programa del día anterior. Pero el primer tramo firma mínimo.

María Patiño, la conductora del tramo de corazón, y Belén Esteban, uno de los grandes estandartes del programa, están en el ojo del huracán. Era dos de los rostros más valorados para este proyecto; el mayor reclamo de las tardes de TVE. Su visita al programa de David Broncano hace meses fue de lo más comentado. Hizo pensar que eran personajes queridos que los espectadores estaban deseando volver a ver en "prime time". Sin embargo, su presencia no parece ser suficiente.