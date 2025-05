Paula Vázquez habla a las claras de su enfermedad: "Me he quedado estéril"

Paula Vázquez fue una de las presentadoras más demandadas en televisión hace unos años. Las cadenas no dejaban de apostar por su imagen para presentar diferentes formatos. Pero llegó un día que esto terminó. La comunicadora ha contado qué pasó realmente en el momento que dejó de estar en el foco mediático en una entrevista muy sincera para el podcast de Nagore Robles en Podimo.

"Estaba haciendo Pekin Expres y Fama al mismo tiempo y me echan de un lunes a un miércoles de golpe", empieza relantando Vázquez. Fueron tiempos convulsos para ella. "En un margen de dos meses pasa eso, mueren mis dos abuelas, tengo un embarazo utópico y me dicen que me he quedado estéril... un montón de cosas caóticas", confiesa. Esta situación agita a Paula que, por primera vez desde los 16 años, se enfrenta a no trabajar y no tener "un guión que me diga que tengo que hacer de una hora a otra".

Al principio pensó que un tiempo sin trabajar le vendría bien, pero ocurrió todo lo contrario. "Me vi muy infantilizada en muchas cosas", confiesa. Paula explica que en su profesión la ayudaban en todo: el coche de producción para recogerla, la estilista que decide su ropa, maquilladora y peluquera. "De repente la nada: eso me sume en una depresión severa", sentencia. "Se me caía el pelo...", recuerda.

Cuando le diagnostican depresión se hunde aún más porque cree que no la van a contratar más. "Tengo una enfermedad mental y hace 20 años era una vergüenza", confiesa a los oyentes del podcast.