El peliagudo tema del que Carlo Costanzia no quiere hablar ni a cambio de dinero: "¿Te parece bien?"

El plató de De Viernes recibió en su última emisión a Carlo Costanzia, novio de Alejandra Rubio, que tocó temas como la supuesta crisis con su novia. Pero hay un peliagudo tema del que Carlo no quiere hablar ni a cambio de dinero: "¿Te parece bien?".

Y es que Carlo no quiso hablar del embarazo de su exnovia, que había estado la semana pasada en el programa. Un veto que, como señalaron, estaba estipulado en el contrato del actor. Aún así, Ángela Portelo quiso ahondar en el tema. “Tu exnovia se ha quedado embarazada, pero es un tema que no se puede tocar aquí por imposición de contrato”, señaló la periodista, y Carlo le soltó: “Tú misma lo has dicho: por imposición de contrato no hay que hablar y no se va a hablar”.

Aún así, Ángel quiso tirar del hilo: “¿Quién lo impone? ¿Tú o Alejandra?” y él la cortó con un “yo lo impongo, ¿te parece bien?”

María Teresa Campos fue una destacada presentadora y figura de la televisión española, cuya trayectoria se extendió por más de cincuenta años. Su carisma y estilo distintivo la convirtieron en una de las personalidades más influyentes y queridas del medio.

Originaria de Marruecos, donde nació en 1941, María Teresa inició su carrera televisiva en los años 60. A lo largo de los años, se consagró como uno de los rostros más reconocidos de la televisión en España, conduciendo una amplia variedad de programas de entretenimiento, talk shows y noticieros.

Su estilo cálido y acogedor resonó con la audiencia, destacándose por ofrecer un espacio seguro a sus entrevistados para compartir sus experiencias y opiniones. Además, su sentido del humor y la capacidad de hacer reír a su público eran características apreciadas por todos.

Durante su carrera, María Teresa fue reconocida con múltiples galardones. En 2006, recibió el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión y en 2015, el TP de Oro en homenaje a su trayectoria profesional.

Más allá de su trabajo en televisión, María Teresa asumió un fuerte compromiso con causas sociales y políticas, defendiendo los derechos de las mujeres y oponiéndose a la discriminación de género. Colaboró con organizaciones benéficas enfocadas en apoyar a personas con discapacidad y en combatir el cáncer.

Respeto

Respetada y querida por familiares y amigos, nunca perdió su humildad ni autenticidad, a pesar de su éxito e influencia. María Teresa Campos fue un ejemplo de cómo combinar éxito y devoción con gratitud y modestia.