Un policía nacional español con un tumor cerebral lanza un mensaje que conmociona al mundo

Se llama Sergio, es policía nacional y su historia ha conmocionado a toda España. Hace justo un año le diagnosticaron un tumor cerebral y con motivo de esa efeméride el agente ha regresado al hospital aragonés en el que volvió a nacer. Fue cargado de rosas blancas, la imagen con la que su cerebro despertó después de la operación. En su visita, Sergio dio flores a médicos, enfermeras, auxiliares, celadores... Porque "gracias a los profesionales (sanitarios), puedo ponerme de nuevo el uniforme y disfrutar de mi trabajo", asegura en un vídeo difundido por la Policía Nacional a través de TikTok.

En ese vídeo se puede ver el feliz reencuentro de Sergio con los médicos que le salvaron la vida. "No os acordáis de mí, porque llevaba la cabeza vendada, estaba lleno de cables por todas partes", comienza diciéndoles en uno de los pasillos del hospital. "Que sepáis que gracias a vosotros vuelvo a vestir el uniforme, a disfrutar de mi trabajo y este es un pequeño homenaje", continúa.

"Quiero daros una pequeña flor, que es una de las imágenes que me salió del subconsciente o de la metafísica o producido por la anestesia. Cuando entré (en el quirófano) sonaba todo pitidos y dije: '¿Esto es un ataque nuclear o es que me estoy muriendo?'. No sé, al final salí y estoy muy agradecido", relata vestido de agente.

Además de para contar historias con final feliz como las de Sergio, la Policía Nacional utiliza sobre todo las redes sociales para difundir alertas. La última es sobre la renovación de los documentos de identidad para poder viajar al extranjero. "Billete comprado, hotel reservado, maleta lista y rutas planificadas. Pero, ¿has comprobado lo más importante? Sin tu DNI en vigor no vas a ir a ninguna parte", advierte una agente de la Policía a través de la cuenta oficial de TikTok.

"Si no quieres quedarte en tierra, comprueba la fecha de caducidad de tus documentos con la suficiente antelación. Y si tienes que renovarlos pide cita previa en www.citapreviadnie.es", agrega. "Porque el único viaje que harás con tus documentos caducados será el de vuelta al sofá de tu casa", remata.

El Cuerpo Nacional de Policía recuerda que no hay que esperar hasta el último momento para renovar los documentos oficiales, sino que esto se puede hacer sin prisas y con cierta antelación. En el caso del pasaporte, se puede actualizar hasta un año antes. Y del DNI, seis meses antes. Y así evitamos sustos.

Asimismo, la Policía pide a los ciudadanos que consulten las recomendaciones oficiales para viajar a cada país y que están colgados en su página web. El portal incluye desde Afganistán hasta Zimbaue.