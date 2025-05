El pueblo de León que se ha puesto de moda y que hace que los turistas alucinen

Hay un pueblo de León que se ha puesto de moda y hace que los turistas alucinen, y es que, sin duda, es una de las localidades más bonitas del país.

Estamos hablando de Peñalba de Santiago, ubicado en la comarca leonesa del Bierzo, que hace a los turistas alucinar por su espectacular paraje natural, su patrimonio y su belleza destacada en el valle del silencio.

Una promoción que ya le llegó hace unos años cuando fue destacado en la Feria de Turismo Fitur como uno de los pueblos más bonitos de España, siendo reconocido más tarde como el pueblo más bonito del mundo por la asociación de pubelos a nivel mundial.

Y qué decir del valle del silencio. Debido a su ubicación remota en el corazón de los montes Aquilianos, este lugar fue elegido desde el siglo VII por monjes anacoretas para retirarse y construir monasterios y ermitas. Así surgió lo que hoy conocemos como la Tebaida leonesa.

En el siglo X, San Genadio estableció un oratorio en honor a Santo Tomás, en un área que los locales llaman Santo Tomé. Aunque en el presente no quedan vestigios visibles, se sabe que en el siglo XVII todavía existían algunos restos. Originalmente se planeó construir una iglesia mozárabe aquí y no en Santiago de Peñalba, donde San Genadio había fundado un monasterio alrededor de 910-916. Sin embargo, su discípulo San Fortís no pudo completar la obra debido a su fallecimiento en 930, y fue finalmente el abad Salomón quien llevó a cabo la construcción en su ubicación actual, donde también descansan los restos de San Genadio.

Cuevas

En una pared de montaña al oeste, a la entrada del valle, hay varias cuevas naturales. Una de ellas, la Cueva de San Genadio, fue el lugar donde el santo pasaba largos períodos meditando. Esta cueva puede visitarse mediante una ruta de senderismo que parte de Peñalba de Santiago en dirección al valle.