Zasca a Carmen Borrego: se desvela cómo trató a Paola Olmedo el día de la boda con su hijo

José María Almoguera fue el protagonista de 'TardeAR', programa en el que colabora desde hace unas semanas. Por primera vez se han visto en público los vídeos del reportaje que hizo el día de su boda con Paola Olmedo y su madre no queda en buen lugar porque se aprecia a una Carmen Borrego alterada, altiva y queriendo controlar todo.

El joven excusó a su madre y aseguró en plató que esa actitud de su madre era a consecuencia de querer que todo saliera bien, pero no porque existiese ya una mala relación entre ellos. En las imágenes Carmen Borrego contestaba mal a todo el mundo. En lo referente a su actitud con la novia, se ve como la hija de María Teresa Campos fuerza las fotos y las sonrisas entre ambas. "Para que luego digan lo mal que nos llevamos", comenta por lo bajo.

Mientras en el salón de casa de Carmen Borrego le hacen fotos a Paola para la revista con la que firmaron la exclusiva, se oye a la madre del novio gritando por detrás porque no encontraba la funda de un vestido.

A José María le hicieron gracia estas imágenes. No se mostró molesto con su madre ni preocupado por la imagen que pudiese dar. Tras dar la cara por su madre en el plató de TardeAr, le tocó contestar a la presna en la calle. Aseguró que ese comportamiento de la colaboradora de televisión fue por "los nervios porque se le curro mucho y para quitarle peso a los demás, pues se lo coge de encima... y organizar todo eso no es fácil".

Además, confesó que se casó porque sentía que era el amor de su vida "si no, no me hubiera casado", pero ahora "estoy muy contento con mi pareja, mirando el futuro y con muchas ganas de salir adelante".

Por último, se le preguntó por el embarazo de Jeimy Báez y a pesar de no tener una relación de amistad con ella tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, le dedicó unas bonitas palabras: "Espero que esté bien y poco más, que salga todo muy bien... Jeimy fue mi dúo en el GH, es buena chica".