La audiencia de Tu Cara Me Suena exige la expulsión de este miembro del jurado: "Puntúa bien a sus amigos"

La última edición de Tu Cara Me Suena está "calentita" en lo que al jurado se refiere. Y hasta una concursante ha terminado por explotar contra Flo, Lolita, Chenoa y Àngel Llacer, y ha abandonado el plató. Fue Yenesi, cantante, actriz y estrella del drag asturiana, en una gala pasada. "Esto es un programa de imitación. Ni es Operación Triunfo ni es La Voz", espetó a los miembros del jurado, tras recibir una baja puntuación. Un 4, un 4, un 5 y un 6, es decir 20 puntos, que la colocaron nuevamente a la cola de la clasificación.

Yenesi no ha sido la única en estallar. También lo ha hecho la audiencia, que exige la expulsión de Chenoa por "no saber ser imparcial y siempre puntuar bien a sus amigos". En esta ocasión, a Gisela, con la que estuvo en Operación Triunfo. No es la primera vez que pasa, pues el año pasado con Bustamente, también compañero en el estreno del famoso concurso de La 1 de TVE, fue muy criticada. "Mira que adoro el formato pero tiene toda la razón, Lolita si es extranjero ni se mira lo que tienen que hacer, Chenoa favorece a Gisela como lo hacía con Bustamante y Flo y Llacer siempre dando excusas tontas para valorar mal a los mismos", escribe una seguidora.

Las críticas también salpican a Lolita. "Yo hace años que dejé de ver este programa y con razón, es que los argumentos de lolita de: 'te pongo un 4 porque no conozco/no me gusta al que imitaste', un cachondeo", comenta otro internauta.

La reacción de Yenesi contra el jurado fue muy comentada y aplaudida en redes sociales. "Yo quiero decir una cosa. Vengo todas las semanas. Ya lo siento, sé que es muy difícil... Pero creo que a nivel imitación ni una semana, igual una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar. Y creo que es un programa… Creo que ni esto es ni Operación Triunfo ni La Voz, no sé…", comentó enfadada, mientras el público le aplaudía.

Flo tomó la palabra en nombre del jurado. "Yenesi, no tienes que venirte abajo. Esta no es una cuestión de que lo hayas hecho mal o lo hayas hecho bien, es una cuestión de que la competencia es feroz. Hay veces que lo haces muy bien, pero hay otros que lo hacen mejor", dijo el humorista. Palabras que aún encendieron más a Yenesi. "¿Cuándo lo hago bien si siempre quedo de las últimas?", preguntó. "Todas las semanas lo haces bien", contestó Lolita.

"Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente todas las semanas. Si no son por ellos...", zanjó la cantante y actriz, que optó segundos después por abandonar el plató.

Yenesi es una de las concursantes de esta edición de Tu Cara Me Suena junto a Ana Guerra, Bertín Osborne, Esperansa Grasia, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Manu Baqueiro, Melani García, Mikel Herzog Jr. Yenesi (San Juan de la Arena, 2000) es una artista que lo mismo canta, presenta un programa o promociona una marca en sus redes sociales. "Soy un poco una artista multiservicios, como le ocurría a la gran Concha Velasco", confesó en una entrevista reciente concedida a este periódico. "En San Juan de la Arena me adoran, cada vez que vengo la gente se pone supercontenta de verme, me dicen: 'Ay te vi el otro día, vaya cómo estabas mi neña'", contó.