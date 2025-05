"Cancelado": Así se imagina Chanel el Festival de Eurovisión en 2026

Hace una semana Chanel volvía a Eurovisión, esta vez como portavoz del jurado español para repartir los puntos de nuestro país. Anoche, siete días después, la cantante se sentaba en 'Al cielo con ella', el programa de Henar Álvarez en La 2.

"Donde más he sufrido cosas por detrás ha sido cuando he sido bailarina de musicales. Se sufre mucho, es un trabajo muy tedioso, es gratificante a la misma vez, pero poco agradecido. Poca gente sabe quiénes son los artistas que están ahí y probablemente sean los más preparados de la industria. No tienen nombre y apellido", comenzaba diciendo en su entrevista.

Pero Chanel también tuvo tiempo para hablar de Eurovisión. De hecho, la presentadora le preguntó cómo se imaginaba el festival del próximo año: "¿Cómo me imagino el Eurovisión del año que viene? Cancelado, porque 'Oh my God", decía la intérprete sin entrar en más detalles.

Además, la cantante también descartó volver al concurso en el que en 2022 consiguió la tercera plaza: "Ahora mismo, no. ¡Ni de coña! No. Estoy en un momento muy lindo de mi carrera, con música que quiero hacer y que me apetece".