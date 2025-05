Ni carne ni queso ni café: la estricta dieta que sigue Cristina Pedroche por su embarazo

Nada de queso, nada de jamón, nada de café, nada de huevos y prácticamente nada de carne. Es la estricta dieta que sigue Cristina Pedroche por su embarazo. La famosa colabora de televisión espera su segundo hijo, el primero varón, junto al chef Dabiz Muñoz y en la recta final de su gestación ha contado el tipo de alimentación que lleva.

Pedroche confiesa que siempre cuidó su alimentación y más aún ahora con el embarazo. "Si como carne o pescado, me lo como superpasado. La carne (por eso no me gusta tanto comer ahora carne) es suela de zapato. La dejo muy pasada", cuenta. Quesos directamente no come. "Me los he quitado, porque un día comí quesos pasteurizados en un restaurante y no sé, me dio como… Me agobié. Los miedos en general son malos, pero en una embarazada son obsesivos. Y dije: '¿Qué necesidad? Son nueve meses. ¿De verdad que no aguanto nueve meses sin comer queso o sin comer jamón?'", expresa.

Cristina Pedroche habla del jamón. "Yo sé que hay embarazadas que comen el jamón; lo congelan y se lo comen. No es mi caso, porque pienso que si el bicho está ahí, te lo puedes volver a comer". "¿Que comería un bocadillo de jamón serrano y bien de aceite? Sí. ¿Qué mojaría bien en el huevo? Sí. ¿Qué me comería una barra de fuet? Sí. Pero no me lo voy a comer", remarca.

El café tampoco es ahora bienvenido en la dieta de Cristina Pedroche. "Me lo quité con el primer embarazo y ya no he vuelto. Siempre que tomó café es descafeinado. Y creo que lo voy a dejar así siempre. Me di cuenta que estaba muy enganchgada, que si no tomaba el café para desayunar no empezaba bien el día", confiesa. Y se ha dado cuenta que sin él, tiene la misma energía de siempre.

Cristina Pedroche utiliza sus redes sociales para contar su día a día y compartir con otras mamás como se siente. Desde que nació su hija Laia ha creado una comunidad de mamás imperfectas y dispuestas a aprender. Durante este segundo embarazo son muchas las veces que Cristina comenta lo cansada que se siente. Apenas tiene fuerzas para entrenar, pero lo intenta. Y lo muestra en Instagram. "El peor entrenamiento solo es el que no se hace", comenta para mostrar una actitud positiva ante la situación.

La actitud es fundamental. Y ella trata de ponerla en todo lo que hace, aunque lo confiesa: "Subo esto en pijama, con moño, con una niña en la teta y un niño pateándome la tripa". Este comentario sobre lo que estaba haciendo mientras colgaba unas imágenes en redes sociales donde lucía la barriga de embarazada desató todo tipo de reacciones. De nuevo llegaron los mensajes para saber qué ocurría con su marido. También hubo quien cuestionó su forma de maternar. "¿Todavía le das pecho a tu hija?", le preguntó alguien. Ante esta cuestión muchas personas salieron en defensa de Pedroche y su derecho a hacer las cosas como considerase.