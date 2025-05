El comentario de un concursante de la Ruleta de la Suerte que enfureció a la audiencia

"La ruleta de la suerte" es uno de los programas más longevos de la televisión. Miles de personas han pasado por el concurso para resolver paneles y lograr el mayor bote posible. Es un formato familiar, divertido y que llama la atención de jóvenes y mayores. Sus altos índices de audiencia hace que no se escape del látigo de las redes sociales.

Hoy en día, a los tuiteros, titktokers o instagramers no se les escapa una polémica que comentar en sus comunidades. Y en este caso ha sido TikTok el que ha "denunciado" un comentario de un concursante de la Ruleta. "¿Te consideras machista?", se preguntaban con mofa en redes sociales. El participante en cuestión ganó un centro de planchado en una de las tiradas del programa y soltó "a mí mujer le va a venir fenomenal". Un comentario que pronto entendió que no era apropiado y añadió "no porque ella lo tenga que hacer, que me toca planchar a mí". El presentador, Jorge González, acotumbrado a salir al rescate d elos concursantes le espetó: "no te voy a hacer que lo repitar para no quedar muy mal".

Algunos hombres salieron en su defensa en redes sociales con comentarios como este: "No tiene que justificarse, no es nada malo, igual él trabaja todo el día y ella está en casa. No sabéis cómo es la situación de cada uno".

El pasado de la azafata de La Ruleta de la Suerte

La azafata de La ruleta de la suerte, Laura Moure, tiene un pasado como actriz y modelo. Los auncios han sido lo suyo durante gran parte de su trayectoria profesional. El spot más reciente en el que ha particpado es de los parches para ampollas de Compeed. Pero hay más: trabajó para Kelloggs, Movistar o Jagermeister.

Entre sus papeles más destacados está la colaboración de Laura Moure con Álex González en la pelicula "Combustion".