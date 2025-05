El dardo de Rocío Flores a su madre en un día muy especial: "No hay nada que me haga más feliz"

Menudo dardo le ha tirado Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco, este sábado, Y es que la hija de Antonio David Flores hizo una publicación que es toda una declaración de intenciones.

Es conocido que madre e hija llevan mucho tiempo separadas de forma voluntaria, ya que Rocío Flores acabó decantándose por su padre en la batalla familiar. Pero Rocío ha ido un paso más y ha apuntado en lo que más duele.

Y es que la influencer ha publicado una fotografía en blanco y negro donde sale con los dedos de la victoria y escribe: "No hay nada que me haga más feliz que estar con toda mi familia, agradecida". De este modo, deja claro que su madre, Rocío Carrasco, no forma parte de su familia.

Publicación de Rocío Flores. / Instagram de Rocío Flores @rotrece

Rocío Jurado, uno de los nombres más queridos y destacados en el ámbito musical español, nació en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946. Conocida por su nombre artístico, Rocío Jurado, inició su carrera en la industria musical a mediados de los años sesenta.

Desde temprana edad, Jurado exhibió un talento innato para el canto. A los 16 años, fue galardonada en un concurso de talentos en su ciudad natal, lo que marcó el inicio de su trayectoria profesional, participando en numerosos festivales y eventos musicales en Andalucía.

El lanzamiento de su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España" en 1968, que contenía piezas de diversas regiones del país, fue clave en su ascenso a la fama, estableciéndose como una de las artistas más apreciadas de España.

A lo largo de su exitosa carrera, Rocío Jurado produjo más de 30 discos y vendió millones de copias mundialmente. Su versatilidad también se reflejó en su participación en varias películas y programas de televisión, donde fue igualmente admirada.

Jurado se destacó además como defensora de los derechos LGBT, convirtiéndose en un símbolo de aceptación en una época donde la diversidad sexual era un tema tabú en España. Abogó por el respeto hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

En el ámbito personal, la vida de Jurado estuvo marcada por momentos difíciles. En 1984, perdió a su hermano en un trágico accidente automovilístico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sobrevivió a un grave accidente de tráfico. Ese mismo año, Rocío sucumbió al cáncer tras una prolongada lucha, falleciendo a los 61 años.

Legado

Su partida causó un gran impacto en España y entre sus seguidores internacionales. No obstante, su legado sigue vivo a través de su música, la cual continúa inspirando a numerosos artistas y admiradores.