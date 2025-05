Gloria Camila Ortega comparte una emotiva instantánea en sus redes: "In the house"

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, Gloria Camila, es una destacada influencer. Y es que no hay día en el que no suba alguna publicación, pero es que esta vez ha llegado al corazoncito de todos sus seguidores con una emotiva instantánea: "In the house".

Y es que es conocido el amor que Gloria Camila tiene por su hermano José Fernando. Sin embargo, las cosas de la vida han hecho que sigan derroteros muy diferentes, aunque no pierden oportunidad para juntarse y demostrar su amor.

Y así ha sido, con una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece en una imagen junto a su hermano y la leyenda: "El bro un the house".

Publicación de Gloria Camila Ortega. / Instagram de Gloria Camila @gloriacamilaortega

Rocío Jurado es reconocida como una de las cantantes más queridas y emblemáticas de España. Nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, Rocío Carrasco Mohedano, conocida artísticamente como Rocío Jurado, dio inicio a su carrera musical en los años sesenta.

Desde temprana edad, Rocío Jurado mostró un talento natural para el canto. A los 16 años, logró su primer triunfo en un concurso de talentos en su ciudad natal, lo que la llevó a participar en diversos festivales y actuaciones en Andalucía.

Su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España", fue lanzado en 1968, presentando melodías populares de diversas regiones españolas. Este trabajo le proporcionó una gran fama y la consolidó como una de las artistas más queridas del país.

A lo largo de su carrera, Rocío Jurado produjo más de 30 álbumes, vendiendo millones de copias internacionalmente. Además de su éxito musical, participó como actriz en varias películas y series, siendo muy apreciada por el público.

Rocío Jurado también se destacó por su apoyo a los derechos de la comunidad LGBT, convirtiéndose en un icono de la diversidad. En una época en la que hablar abiertamente sobre la orientación sexual era complicado en España, ella abogó por el respeto y la aceptación de todas las personas, sin importar su orientación sexual.

Su vida estuvo marcada por momentos difíciles. En 1984, perdió a su hermano en un accidente de tráfico; en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un accidente grave que lo dejó en coma. Rocío Jurado también luchó contra el cáncer, y después de su batalla contra la enfermedad falleció en 2006 a los 61 años.

El fallecimiento de Rocío Jurado conmocionó a España y a sus seguidores globalmente. No obstante, su legado perdura a través de su música, que sigue inspirando a una nueva generación de artistas y fans.