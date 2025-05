Manu hace historia en Pasapalabra: ya es el tercer concursante con más programas (y está a dos de ser el segundo)

Gane o no el bote, Manu Pascual ya es historia de Pasapalabra. El madrileño es el tercer concursante con más programas y el número sigue subiendo. Manu se enfrentará este lunes a un nuevo Rosco frente a Rosa (si la gallega supera la Silla Azul) en su programa número 259. Si el duelo continúa, el miércoles podría convertirse en el segundo aspirante con más tardes en Pasapalabra, superando así a Pablo Díaz, que ganó un bote de 1.828.000 euros tras llevar 260 programas. Díaz fue el primer ganador de Pasapalabra desde que el concurso pasó de Telecinco a Antena 3, canal en el que se emite en la actualidad con Roberto Leal como presentador.

El ranking de concursantes con más programas lo encabeza Orestes Barbero, con 360 programas. Pese a esta hazaña, el burgalés no pudo llevarse el gran bote final. Cayó en marzo de 2023 frente a Rafa Castaño, que se alzó con el premio millonario a los 197 programas. Aún así, Orestes se llevó una buena cantidad de dinero: 215.400 euros.

En esta clasificación, el cuarto concursante fue Jero Hernández. El salmantino, otro mítico del programa, llegó a participar en 252 programas y se ganó el apodo del "maestro". El quinto en la lista es Moisés Laguarda, con 249 programas. El riojano quedó eliminado por Óscar Díaz, el último ganador de Pasapalabra. De hecho, hace un año que Díaz se convirtió en millonario. Lo hizo con tan solo 157 programas.

Con motivo de ese feliz aniversario, el madrileño volvió este mismo mes a Pasapalabra para contar cómo le había cambiado la vida en un año. Y a juzgar por lo que contó, muy poco. Óscar Díaz sigue con el mismo coche (comprado hace 16 años), pagando la hipoteca de la casa y sin grandes lujos. "Hemos hecho algunas escapadas mi mujer y yo, como un viaje con unos amigos por la Toscana", comentó. Pero poco más.

"Esto de conseguir un gran premio y comprarse un Lamborghini no tiene mucho sentido. Yo creo que hay cosas más necesarias que fardar. ¡Ojo! Si te lo puedes permitir y es tu pasión, adelante con ello. Pero no es la mía", se sinceró.

¿Hasta cuándo continuará Manu en Pasapalabra? Esa es la gran incógnita. De momento, el último Rosco frente a Rosa (la gallega cumplirá este lunes 129 programas) lo ganó él. Rosa cometió una nueva "rosada", como así define la gallega sus meteduras de pata. Sucedió cuando Manu ya se había plantado con 22 aciertos.

"Doctrina según la cual a las verdades fundamentales se llega por la fe y no por la razón", dio Roberto Leal como definición. Y Rosa contestó: "Fidelismo". Sin embargo, la gallega rápidamente supo que esa no era la respuesta correcta y se autocorrigió llevándose las manos a la cabeza: "Fideísmo. Quise decir fideísmo. ¡Dios mío!". "Fideísmo, sí, era lo que quería decir. No sé por qué he dicho fidelismo", apostilló. Y efectivamente era fideísmo, como confirmó segundos después el presentador.

A pesar de ese fallo, El Rosco para Rosa no acabó ahí. Pero la gallega dio una pista antes de continuar: "La hemos liado porque no hay más". Fue su manera de decir que no sabía más letras y que iba a arriesgar. Así que arriesgo una vez y falló. Y arriesgó otra y volvió a fallar. El resultado: Rosa quedó eliminada con 21 aciertos y tres errores y en el próximo programa tendrá que ir a la Silla Azul.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.