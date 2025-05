Rosa abre su corazón en Pasapalabra y habla así de Manu: "Es genial, un encanto"

"Es un encanto". Con estas palabras se refiere Rosa a Manu, su rival desde que entró en Pasapalabra. De eso hace ya 129 programas (los cumplirá este lunes si supera la Silla Azul) y la relación entre ambos concursantes ha ido a más. El cariño que se profesan y la complicidad que hay entre ambos traspasa la pantalla y llega a cientos de espectadores que les siguen cada tarde. Según Antena 3, la cadena que emite el concurso, son 1,6 millones de personas, que se dice pronto.

En una entrevista en Pasapalabra, Rosa ha abierto su corazón y ha confesado lo que es Manu para ella. Recuerda a la perfección cómo fue su primer día en el programa haciendo Manu de anfitrión. "Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él", asegura. La gallega solo tiene palabras de elogio sobre el madrileño. "Es genial, es de estos concursantes que te empujan a tener que mejorar. Sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura pero de una buena manera, una rivalidad muy sana", comenta.

Como dijo recientemente Roberto Leal, el presentador, tanto Manu como Rosa "son de récord". El primero por haber cumplido un año en el concurso y acumular 259 programas (los cumplirá este lunes), y la segunda por ser la primera mujer en superar la barrera de los 100 programas.

¿Cuándo saldrá el bote, que ya supera los 1,6 millones? Esa es la gran incógnita, pero la lógica dice que pronto. De momento, el último Rosco lo ganó Manu. Rosa cometió una nueva "rosada", como así define la gallega sus meteduras de pata. Sucedió cuando Manu ya se había plantado con 22 aciertos.

"Doctrina según la cual a las verdades fundamentales se llega por la fe y no por la razón", dio Roberto Leal como definición. Y Rosa contestó: "Fidelismo". Sin embargo, la gallega rápidamente supo que esa no era la respuesta correcta y se autocorrigió llevándose las manos a la cabeza: "Fideísmo. Quise decir fideísmo. ¡Dios mío!". "Fideísmo, sí, era lo que quería decir. No sé por qué he dicho fidelismo", apostilló. Y efectivamente era fideísmo, como confirmó segundos después el presentador.

A pesar de ese fallo, El Rosco para Rosa no acabó ahí. Pero la gallega dio una pista antes de continuar: "La hemos liado porque no hay más". Fue su manera de decir que no sabía más letras y que iba a arriesgar. Así que arriesgo una vez y falló. Y arriesgó otra y volvió a fallar. El resultado: Rosa quedó eliminada con 21 aciertos y tres errores y en el próximo programa tendrá que ir a la Silla Azul.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.