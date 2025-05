Rosa, de Pasapalabra, como una influencer: así es la concursante gallega en las redes sociales

"Concursante de Pasapalabra y profesora, entre otras muchas cosas". Así se define Rosa en su cuenta de Instagram (@rosarodriguezram). La gallega ha cogido impulso en el último mes, publicando fotos con todos y cada uno de los invitados famosos que pasan por el programa, al estilo de una influencer. Foto de grupo por aquí, un selfie por allá. Con Eva González, Ana Guerra, Juanra Bonet, Luis Merlo, Fran Perea, Paula Prendes, Manu Baqueiro...

Rosa, que lleva 129 programas (los cumple este lunes), acumula 4.932 seguidores en Instagram. Abrió su cuenta en enero, pero no ha sido hasta este mes de mayo cuando la profesora de Literatura ha cogido el gusto de publicar con mayor frecuencia. "Gracias por todos los mensajes llenos de apoyo y de amor que me enviáis. Imposible contestar uno a uno ahora mismo, pero me llega vuestro cariño, y me da mucha motivación para seguir estudiando y luchando. ¡Gracias!", escribe Rosa.

La primera foto con invitados la publicó el pasado 29 de marzo junto a Fernando Romay, Laura Escanes, Ana Fernández y Alberto Amarillo. Desde entonces, no se ha olvidado de ningún compañero de equipo. Todas las fotos, además, las acompaña de mensajes de agradecimiento a los invitados, como los que pronuncia en el plató antes del Rosco.

"¡Menudo debut tuvo @blancamrodrigo! Qué bien jugado, al igual que @pabloojedaj. Equipazo. Y un verdadero placer coincidir con @byneussanz y @manolo.quijano: todo corazón. También días geniales jugando con mi otro equipo, formado por @mamenmendi y @canco_drilo, y rodeada de @mariazuritaborbon y @secundelarosa. Programas en los que pasó de todo, pero en los que no faltó la energía y la positividad. ¡Gracias por hacernos disfrutar tanto!", escribió en su última entrada.

"Todos los programas en Pasapalabra son especiales, pero hay algunos que sabes que son imborrables en la memoria: por lo que se ve en cámara, pero también por lo que pasa fuera de ella. Y los tres programas vividos con estos dos equipo son de esos que no se olvidan", comentó en un post anterior junto a una foto con Juanra Bonet, Fele Martínez, Lluvia Rojo y Mariola Fuentes. Para Rosa su cuenta de Instagram se ha convertido en una especie de diario y en ella muestra cómo es el programa por dentro.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.