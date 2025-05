El vidente Rappel se mete en lío entre Miguel Ángel Revilla y el Rey: "Tan feo hablar mal de un amigo"

A lo largo de estas semanas el nombre de Miguel Ángel Revilla ha estado en boca de todos después de acudir al acto de conciliación con el Rey Juan Carlos -siendo este e gran ausente-, pero también el de Bárbara Rey al anunciar que dentro de unos días publicará sus memorias.

Muchos seguidores de la vedette están esperando con ganas poder leer su historia y saber qué detalles de su relación con el emérito ha desvelado en su libro que no ha contado antes en los platós de televisión.

En ese contexto, Rappel ha hablado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva sobre esto y ha confesado que la artista es : "una caja de sorpresas" aunque no sabe muy bien qué va a desvelar ahora porque "lo que ha contado ya lo sabe todo el mundo, pero ella es muy libre, que cuente. Yo también tengo muchas cosas que contar, que por respeto a las personas no las he contado tampoco".

En cuanto a Miguel Ángel Revilla, el vidente ha explicado qué le parece "tan feo hablar de nadie que has sido amigo porque eras amigo". "Me parece como tan tirado el hablar de las personas mal, eso es muy fácil, hablar mal y encima cobrarlo y creo que no se debe hacer, es mi opinión", añadía.