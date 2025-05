Blanca Romero se enfrenta a la polémica sobre la maternidad de Lucía Rivera: "Como una madre... pero no"

Fan y amiga de La Mari de Chambao, Blanca Romero no se ha perdido el concierto que la artista gaditana ha ofrecido este domingo en el marco del Universal Music Festival en el emblemático Teatro Albeniz recovertido en el UMusic Hotel. Una reaparición ante las cámaras en la que la actriz, modelo y presentadora se ha pronunciado sobre las declaraciones de su hija Lucía Rivera sobre María Cerqueira Gomes tras confirmarse su ruptura con Cayetano.

"Yo adoro a María, conmigo siempre ha sido maravillosa y es maravillosa, tenemos una relación... como si fuera mi segunda madre" confesaba apenada por el fin de la historia de amor entre su padre y la portuguesa después de dos años de discreta relación.

Unas palabras que causaban un gran revuelo y sobre las que Lucía se reafirmaba días después, reconociendo que "María es la única que tiene el visto bueno por mi parte por ahora. El otro día me echaron bulla por decir que era como mi segunda madre, pero es que es verdad, yo lo sentí así al menos, hay conexión y la adoro".

Segunda madre

Lejos de molestarse por escuchar a su hija comparar a la ex de Cayetano con una madre, Blanca ha asegurado que le parece "normal" y ha aplaudido el papel que tuvo María en la relación entre Lucía y su padre mientras fue pareja del torero: "No tengo el placer de conocerla, pero la verdad que fue una chica que hizo bien. Saneó una relación, entonces hay que agradecérselo, es una gran mujer y a las mujeres buenas hay que agradecérselo, porque tenemos que ser buenas todas y ayudarnos, y lo otro ya no está de moda" ha afirmado rotunda.

Y aunque deja claro que no le importa que su hija dijese que la portuguesa es como una segunda madre para ella, la asturiana cree que Lucía "exagera un poco. Una madre como una madre... pero no, la quiere mucho, la trató con mucho cariño. ¿Cómo me va a importar?". "A los niños cuanta más gente los quiera mejor siempre, porque nunca sobra el amor, cuanto más amor, más salud" ha sentenciado, feliz por lo bien que María trató a su hija y lo querida que le ha hecho sentirse mientras ha sido novia de Cayetano.

Cambiando de tema, Blanca ha confesado que no está siguiendo 'Superviviente', pero sí tiene claro que su favorito es Álvaro Muñoz Escassi, con el que reveló en 'Masterchef Celebrity' que había tenido un 'affaire' en el pasado: "Por Instagram le veo con esa barba que tiene ya, que lo está haciendo fenomenal. Es mi ganador, claro que sí, la otra vez además no llegó por una lesión en una pierna, y ojalá esta vez gane".

"Menudo paquetón, pero hay varios por ahí, no solo él. El Montoya también creo ¿no? ¡Qué bien! Eso no adelgaza, porque están muy delgados los pobres" ha bromeado, asegurando que le parecería "muy bien" si el jinete le pidiese matrimonio a Sheila Casas cuando salga del reality.