El corte de Sandra Barneda a Emma García a cuenta del bañador de Escassi en Supervivientes: "A mí me da igual"

Este domingo se vivió un momento tenso en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, durante la conexión con la presentadora de Supervivientes, Sandra Barneda tras el corte que le dio a la conductora de Fiesta a cuenta del bañador de Escassi: "A mí me da igual".

Y es que Fiesta tuvo un interesante debate sobre este accesorio que llevaba puesto el jinete, sobre todo por los atributos que revelaba. Así que, durante la conexión con Supervivientes, los colaboradores de Fiesta quisieron saber qué bañador llevaría Escassi en la noria infernal y así se lo hizo saber Emma García a Sandra Barneda. "Me están preguntando que con qué bañador va a ir Escassi, yo te transmito las preguntas que me hacen porque a mí me da igual", a lo que Barneda, con cara seria, le contestó: "Yo creo que lo que menos vamos a fijarnos es en el bañador de Escassi en la noria infernal".

Supervivientes es uno de los reality shows más icónicos y exitosos de la televisión en España. Emitido por Telecinco desde el año 2000, continúa siendo uno de los programas más populares del país.

El concepto de Supervivientes es simple y efectivo: un grupo de participantes es llevado a una isla desierta, donde deben sobrevivir durante semanas sin lujos ni comodidades. A lo largo de su estancia, compiten en desafíos para obtener comida, agua y otros recursos necesarios. Además, deben convivir, lo que a menudo provoca tensiones y conflictos.

El éxito de Supervivientes se debe a una mezcla de aventura, drama y supervivencia que cautiva a la audiencia. El entorno hostil sin comodidades genera mayor emoción y tensión entre los espectadores.

Una clave del triunfo del programa es la diversidad de sus participantes. A lo largo de los años, han participado figuras del mundo del espectáculo, la música y la sociedad en general, lo que despierta gran interés del público. Los concursantes se eligen por su carisma y capacidad para generar drama, garantizando un espectáculo entretenido.

Redes sociales

Más allá de su éxito televisivo, Supervivientes ha marcado una fuerte presencia en las redes sociales, donde los seguidores comentan y opinan en tiempo real, intensificando así la interacción y la emoción del programa.