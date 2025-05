El embarazo en Supervivientes que lo ha cambiado todo: "Quiero hacerme la prueba"

Makoke ha hecho saltar las alertas acerca de un posible embarazo en 'Supervivientes' al comentarle a Anita Williams -según ella, sin ningún tipo de mala intención- lo raro que es que haya engordado durante el reality cuando lo normal es todo lo contrario. "¿No estarás embarazada? Como me dices que en tres meses no te ha bajado la regla..." le preguntaba, provocando un gran enfado en la de 'La Isla de las Tentaciones', que no daba crédito a que su compañera la estuviese llamando "gorda".

Una discusión que se ha trasladado al 'Oráculo de Poseidón' este domingo, cuando ante los gritos de Anita, Makoke ha soltado que la catalana le había contado que "en Playa Misterio -es decir, en la primera o segunda semana de concurso- había tenido relaciones sexuales con Montoya".

Algo que ambos negaban muy enfadados: "Eres una mentirosa, no me salen ni las palabras" exclamaba la influencer, mientras el sevillano, fuera de sí, ha acusado a la ex de Kiko Matamoros de "pasarse un huevo" y la ha tachado de "lamentable".

Un momento muy tenso tras el que Anita ha hablado a solas con Sandra Barneda, que le ha preguntado si le gustaría hacerse una prueba de embarazo para salir de dudas al llevar "tres meses sin que le baje el periodo". Una 'oferta' que ella ha aceptado, reconociendo que aunque "utilizo protección siempre puede pasar algo".

"Si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada... yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela" ha afirmado rotunda, antes de volver con el resto de sus compañeros y contarle a Montoya que se va a hacer un test de embarazo para saber si están o no esperando su primer hijo en común.